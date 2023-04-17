https://ria.ru/20230417/kanada-1865815164.html

В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии

В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии - РИА Новости, 17.04.2023

В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии

В Канаде гигантский тихоокеанский осьминог чуть не задушил дайвера, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:34

2023-04-17T14:35

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Канаде гигантский тихоокеанский осьминог чуть не задушил дайвера, сообщает Daily Mail.Майкл Маркотт и Стюарт Селдон — профессиональные дайверы. У побережья Британской Колумбии на глубине в 12 метров они встретили оранжевого гигантского осьминога. И снимали это на камеру.На кадрах видно, как осьминог подплывает к Селдону и обвивает его щупальцами за туловище и шею.Маркотт начал отбивать коллегу. В ответ животное переключилось на него, пытаясь вырвать из рук камеру. Когда это не получилось, осьминог уплыл.Дайверы признались, что это погружение навсегда останется в их памяти.

https://ria.ru/20230412/meksika-1864601299.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, канада, британская колумбия