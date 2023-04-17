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В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
14:34 17.04.2023 (обновлено: 14:35 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kanada-1865815164.html
В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии
В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии - РИА Новости, 17.04.2023
В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии
В Канаде гигантский тихоокеанский осьминог чуть не задушил дайвера, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:34
2023-04-17T14:35
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Канаде гигантский тихоокеанский осьминог чуть не задушил дайвера, сообщает Daily Mail.Майкл Маркотт и Стюарт Селдон — профессиональные дайверы. У побережья Британской Колумбии на глубине в 12 метров они встретили оранжевого гигантского осьминога. И снимали это на камеру.На кадрах видно, как осьминог подплывает к Селдону и обвивает его щупальцами за туловище и шею.Маркотт начал отбивать коллегу. В ответ животное переключилось на него, пытаясь вырвать из рук камеру. Когда это не получилось, осьминог уплыл.Дайверы признались, что это погружение навсегда останется в их памяти.
https://ria.ru/20230412/meksika-1864601299.html
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туризм, новости - туризм, канада, британская колумбия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Канада, Британская Колумбия
В Канаде гигантский осьминог чуть не убил дайвера во время фотосессии

Daily Mail: в Канаде гигантский осьминог чуть не задушил дайвера во время фотосессии

© Depositphotos.com / kondratuk.list.ruДайвер и гигантский осьминог
Дайвер и гигантский осьминог - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Depositphotos.com / kondratuk.list.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Канаде гигантский тихоокеанский осьминог чуть не задушил дайвера, сообщает Daily Mail.
Майкл Маркотт и Стюарт Селдон — профессиональные дайверы. У побережья Британской Колумбии на глубине в 12 метров они встретили оранжевого гигантского осьминога. И снимали это на камеру.
На кадрах видно, как осьминог подплывает к Селдону и обвивает его щупальцами за туловище и шею.
Маркотт начал отбивать коллегу. В ответ животное переключилось на него, пытаясь вырвать из рук камеру. Когда это не получилось, осьминог уплыл.
Дайверы признались, что это погружение навсегда останется в их памяти.
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