Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор
Моор: межвузовский кампус в Тюмени объединит вузы и даст синергетический эффект
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы, объединение их научного потенциала даст позитивный синергетический эффект, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Моор в кампусе видит новую основу для технологического развития экономики, глава минобрнауки Валерий Фальков считает кампус уникальной возможностью для более динамичного развития Тюмени и всего региона, отмечают в пресс-службе губернатора.
"Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект", – подчеркнул Моор в ходе встречи с Фальковым.
Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает возведение на площади свыше 160 тысяч квадратных метров общежитий, научно-лабораторного корпуса, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. Отличительной чертой кампуса должны стать внедренческие специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы, что сделает его привлекательным для компаний, отметил Валерий Фальков. Он рекомендовал тюменцам изучить опыт коллег из других университетов по работе с реальным сектором экономики, в частности, реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.
В 2022–2030 годах по поручению президента России Владимира Путина проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В 2022 году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.
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