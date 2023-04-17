https://ria.ru/20230417/kampus-1865895131.html

Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор

Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор - РИА Новости, 17.04.2023

Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор

Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:25

2023-04-17T18:25

2023-04-17T18:32

тюменская область

тюмень

общество

тюменская область

ямал

александр моор

валерий фальков

владимир путин

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы, объединение их научного потенциала даст позитивный синергетический эффект, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор в кампусе видит новую основу для технологического развития экономики, глава минобрнауки Валерий Фальков считает кампус уникальной возможностью для более динамичного развития Тюмени и всего региона, отмечают в пресс-службе губернатора. "Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект", – подчеркнул Моор в ходе встречи с Фальковым. Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает возведение на площади свыше 160 тысяч квадратных метров общежитий, научно-лабораторного корпуса, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. Отличительной чертой кампуса должны стать внедренческие специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы, что сделает его привлекательным для компаний, отметил Валерий Фальков. Он рекомендовал тюменцам изучить опыт коллег из других университетов по работе с реальным сектором экономики, в частности, реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве. В 2022–2030 годах по поручению президента России Владимира Путина проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В 2022 году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.

https://ria.ru/20230214/kampus-1851974406.html

https://ria.ru/20230322/shkoly-1859888334.html

тюмень

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюмень, общество, тюменская область, ямал, александр моор, валерий фальков, владимир путин