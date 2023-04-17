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Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор - РИА Новости, 17.04.2023
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Тюменская область
 
18:25 17.04.2023 (обновлено: 18:32 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kampus-1865895131.html
Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор
Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор - РИА Новости, 17.04.2023
Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор
Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:25
2023-04-17T18:32
тюменская область
тюмень
общество
тюменская область
ямал
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы, объединение их научного потенциала даст позитивный синергетический эффект, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор в кампусе видит новую основу для технологического развития экономики, глава минобрнауки Валерий Фальков считает кампус уникальной возможностью для более динамичного развития Тюмени и всего региона, отмечают в пресс-службе губернатора. "Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект", – подчеркнул Моор в ходе встречи с Фальковым. Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает возведение на площади свыше 160 тысяч квадратных метров общежитий, научно-лабораторного корпуса, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. Отличительной чертой кампуса должны стать внедренческие специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы, что сделает его привлекательным для компаний, отметил Валерий Фальков. Он рекомендовал тюменцам изучить опыт коллег из других университетов по работе с реальным сектором экономики, в частности, реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве. В 2022–2030 годах по поручению президента России Владимира Путина проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В 2022 году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.
https://ria.ru/20230214/kampus-1851974406.html
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тюмень, общество, тюменская область, ямал, александр моор, валерий фальков, владимир путин
Тюменская область, Тюмень, Общество, Тюменская область, Ямал, Александр Моор, Валерий Фальков, Владимир Путин
Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор

Моор: межвузовский кампус в Тюмени объединит вузы и даст синергетический эффект

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Тюменской области вместе с правительством региона играют все тюменские вузы, объединение их научного потенциала даст позитивный синергетический эффект, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Моор в кампусе видит новую основу для технологического развития экономики, глава минобрнауки Валерий Фальков считает кампус уникальной возможностью для более динамичного развития Тюмени и всего региона, отмечают в пресс-службе губернатора.
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"Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект", – подчеркнул Моор в ходе встречи с Фальковым.
Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает возведение на площади свыше 160 тысяч квадратных метров общежитий, научно-лабораторного корпуса, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. Отличительной чертой кампуса должны стать внедренческие специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы, что сделает его привлекательным для компаний, отметил Валерий Фальков. Он рекомендовал тюменцам изучить опыт коллег из других университетов по работе с реальным сектором экономики, в частности, реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.
В 2022–2030 годах по поручению президента России Владимира Путина проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В 2022 году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.

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