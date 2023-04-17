https://ria.ru/20230417/investor-1865731753.html

Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП

Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП - РИА Новости, 17.04.2023

Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП

Инвесторы, получившие от города землю под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в промышленном секторе, смогут экономить до 70 миллионов рублей в РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:10

2023-04-17T09:10

2023-04-17T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Инвесторы, получившие от города землю под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в промышленном секторе, смогут экономить до 70 миллионов рублей в год за счет льготной аренды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для строительства предприятий инвесторы уже получили от города почти 31 гектар земли на пять лет по ставке один рубль в год. В результате за указанный период они сэкономят около 350 миллионов рублей на аренде участков. Эти средства компании смогут инвестировать в развитие. Подобная поддержка от города позволит предприятиям в короткие сроки наладить выпуск важной для Москвы продукции и создать свыше трех тысяч рабочих мест", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, ранее арендная ставка для строительства производственных объектов рассчитывалась в процентах от кадастровой стоимости земли и зависела от размера участка, его расположения, доступности коммуникаций и так далее. В марте 2022 года городские власти в рамках антикризисной поддержки дали инвесторам возможность получить землю по льготной ставке для реализации масштабных инвестпроектов.Отмечается, что новые производства в рамках МаИП будут создаваться главным образом в отдаленных от центра районах города — Зеленограде, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском, Митино, Молжаниновском, Ново-Переделкино.

https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы)