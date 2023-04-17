https://ria.ru/20230417/investor-1865731753.html
Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП
Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП - РИА Новости, 17.04.2023
Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП
Инвесторы, получившие от города землю под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в промышленном секторе, смогут экономить до 70 миллионов рублей в РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:10
2023-04-17T09:10
2023-04-17T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Инвесторы, получившие от города землю под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в промышленном секторе, смогут экономить до 70 миллионов рублей в год за счет льготной аренды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для строительства предприятий инвесторы уже получили от города почти 31 гектар земли на пять лет по ставке один рубль в год. В результате за указанный период они сэкономят около 350 миллионов рублей на аренде участков. Эти средства компании смогут инвестировать в развитие. Подобная поддержка от города позволит предприятиям в короткие сроки наладить выпуск важной для Москвы продукции и создать свыше трех тысяч рабочих мест", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, ранее арендная ставка для строительства производственных объектов рассчитывалась в процентах от кадастровой стоимости земли и зависела от размера участка, его расположения, доступности коммуникаций и так далее. В марте 2022 года городские власти в рамках антикризисной поддержки дали инвесторам возможность получить землю по льготной ставке для реализации масштабных инвестпроектов.Отмечается, что новые производства в рамках МаИП будут создаваться главным образом в отдаленных от центра районах города — Зеленограде, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском, Митино, Молжаниновском, Ново-Переделкино.
https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет поддержки МаИП
Ефимов: инвесторы сэкономят 350 миллионов рублей за счет городской поддержки МаИП
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Инвесторы, получившие от города землю под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в промышленном секторе, смогут экономить до 70 миллионов рублей в год за счет льготной аренды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для строительства предприятий инвесторы уже получили от города почти 31 гектар земли на пять лет по ставке один рубль в год. В результате за указанный период они сэкономят около 350 миллионов рублей на аренде участков. Эти средства компании смогут инвестировать в развитие. Подобная поддержка от города позволит предприятиям в короткие сроки наладить выпуск важной для Москвы продукции и создать свыше трех тысяч рабочих мест", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, ранее арендная ставка для строительства производственных объектов рассчитывалась в процентах от кадастровой стоимости земли и зависела от размера участка, его расположения, доступности коммуникаций и так далее. В марте 2022 года городские власти в рамках антикризисной поддержки дали инвесторам возможность получить землю по льготной ставке для реализации масштабных инвестпроектов.
Отмечается, что новые производства в рамках МаИП будут создаваться главным образом в отдаленных от центра районах города — Зеленограде
, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском, Митино
, Молжаниновском, Ново-Переделкино.
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