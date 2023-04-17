https://ria.ru/20230417/inflyatsiya-1865914196.html

ЦБ России спрогнозировал замедление годовой инфляции в апреле

ЦБ России спрогнозировал замедление годовой инфляции в апреле - РИА Новости, 17.04.2023

ЦБ России спрогнозировал замедление годовой инфляции в апреле

Годовая инфляция в РФ еще снизится в апреле, в дальнейшем вновь существенно ускорится, следует из материалов Банка России. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:32

2023-04-17T19:32

2023-04-17T19:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ еще снизится в апреле, в дальнейшем вновь существенно ускорится, следует из материалов Банка России."В апреле показатель годовой инфляции еще снизится из‑за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года. В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться", - сообщил регулятор.По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно‑ кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть