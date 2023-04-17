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В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна
В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна - РИА Новости, 17.04.2023
В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна
Решение ряда стран Евросоюза приостановить ради внутренних интересов импорт украинской сельхозпродукции никак не повлияет на мировые цены и вряд ли будет... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:10
2023-04-17T18:10
2023-04-17T18:10
экономика
украина
евросоюз
российский зерновой союз
польша
венгрия
аркадий злочевский
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение ряда стран Евросоюза приостановить ради внутренних интересов импорт украинской сельхозпродукции никак не повлияет на мировые цены и вряд ли будет реализовано, прокомментировал РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. "Такие запреты должен вводить Евросоюз: согласно внутренним правилам ЕС по торговле, страны, входящие в его состав, не имеют права самостоятельно ограничивать рынки сбыта своей территории", - сообщил Злочевский. А на мировые товарные рынки решение некоторых стран ЕС приостановить импорт украинского зерна никакого влияния не имеет, добавил он. "Оценочно Украина в месяц может вывозить сухопутными путями до 2,5-3 миллиона тонн зерна в месяц. Но такие объемы транзитирования будут мешать местным перевозкам, поэтому практически вывозится в пределах 2 миллионов тонн. Обычно 1,5-1,7 миллиона тонн в месяц – в год это 18-20,4 миллиона тонн", - сообщил Злочевский. Основная доля в этом объеме приходится на кукурузу, заметил эксперт; между тем, только США, для сравнения, производит порядка 380 миллионов тонн в год, не считая Бразилии, Аргентины и других стран. "Поэтому решение Польши и Венгрии приостановить импорт из Украины зерна никак не влияет на мировые цены – не те по величине объемы поставок. Это чисто психологический эффект – поскольку фермеры в этих странах недовольны ситуацией, когда поступающее украинское зерно давит на внутренние цены", - считает глава РЗС.
https://ria.ru/20230417/zerno-1865854482.html
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экономика, украина, евросоюз, российский зерновой союз, польша, венгрия, аркадий злочевский, в мире
Экономика, Украина, Евросоюз, Российский зерновой союз, Польша, Венгрия, Аркадий Злочевский, В мире
В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна
В РЗС назвали реализацию приостановки странами ЕС импорта украинского зерна маловероятной
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение ряда стран Евросоюза приостановить ради внутренних интересов импорт украинской сельхозпродукции никак не повлияет на мировые цены и вряд ли будет реализовано, прокомментировал РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Польша
и Венгрия
на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины
заявила Словакия
, а накануне стало известно, что Болгария
также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины
"Такие запреты должен вводить Евросоюз: согласно внутренним правилам ЕС по торговле, страны, входящие в его состав, не имеют права самостоятельно ограничивать рынки сбыта своей территории", - сообщил Злочевский.
«
"Сейчас, принимая решения о приостановке поставок украинского зерна, эти страны по сути активно сопротивляются внешнеторговым правилам Евросоюза: разумеется, это не приведет к его развалу, но создаст почву для некого обострения внутренних противоречий", - предположил Злочевский.
А на мировые товарные рынки решение некоторых стран ЕС приостановить импорт украинского зерна никакого влияния не имеет, добавил он. "Оценочно Украина в месяц может вывозить сухопутными путями до 2,5-3 миллиона тонн зерна в месяц. Но такие объемы транзитирования будут мешать местным перевозкам, поэтому практически вывозится в пределах 2 миллионов тонн. Обычно 1,5-1,7 миллиона тонн в месяц – в год это 18-20,4 миллиона тонн", - сообщил Злочевский.
Основная доля в этом объеме приходится на кукурузу, заметил эксперт; между тем, только США
, для сравнения, производит порядка 380 миллионов тонн в год, не считая Бразилии
, Аргентины
и других стран. "Поэтому решение Польши и Венгрии приостановить импорт из Украины зерна никак не влияет на мировые цены – не те по величине объемы поставок. Это чисто психологический эффект – поскольку фермеры в этих странах недовольны ситуацией, когда поступающее украинское зерно давит на внутренние цены", - считает глава РЗС.
В Киеве анонсировали переговоры с Польшей по экспорту сельхозпродукции