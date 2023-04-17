https://ria.ru/20230417/import-1865889169.html

В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна

В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна - РИА Новости, 17.04.2023

В РЗС оценили шансы на реализацию приостановки импорта украинского зерна

Решение ряда стран Евросоюза приостановить ради внутренних интересов импорт украинской сельхозпродукции никак не повлияет на мировые цены и вряд ли будет... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:10

2023-04-17T18:10

2023-04-17T18:10

экономика

украина

евросоюз

российский зерновой союз

польша

венгрия

аркадий злочевский

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение ряда стран Евросоюза приостановить ради внутренних интересов импорт украинской сельхозпродукции никак не повлияет на мировые цены и вряд ли будет реализовано, прокомментировал РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. "Такие запреты должен вводить Евросоюз: согласно внутренним правилам ЕС по торговле, страны, входящие в его состав, не имеют права самостоятельно ограничивать рынки сбыта своей территории", - сообщил Злочевский. А на мировые товарные рынки решение некоторых стран ЕС приостановить импорт украинского зерна никакого влияния не имеет, добавил он. "Оценочно Украина в месяц может вывозить сухопутными путями до 2,5-3 миллиона тонн зерна в месяц. Но такие объемы транзитирования будут мешать местным перевозкам, поэтому практически вывозится в пределах 2 миллионов тонн. Обычно 1,5-1,7 миллиона тонн в месяц – в год это 18-20,4 миллиона тонн", - сообщил Злочевский. Основная доля в этом объеме приходится на кукурузу, заметил эксперт; между тем, только США, для сравнения, производит порядка 380 миллионов тонн в год, не считая Бразилии, Аргентины и других стран. "Поэтому решение Польши и Венгрии приостановить импорт из Украины зерна никак не влияет на мировые цены – не те по величине объемы поставок. Это чисто психологический эффект – поскольку фермеры в этих странах недовольны ситуацией, когда поступающее украинское зерно давит на внутренние цены", - считает глава РЗС.

https://ria.ru/20230417/zerno-1865854482.html

https://ria.ru/20230416/peregovory-1865707424.html

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экономика, украина, евросоюз, российский зерновой союз, польша, венгрия, аркадий злочевский, в мире