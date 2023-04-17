https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html

ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа

ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа - РИА Новости, 17.04.2023

ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа

Вооруженные силы в Судане, где происходят столкновения между силовиками, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа, они начали... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:11

2023-04-17T19:11

2023-04-17T19:11

в мире

судан

хартум (город)

оон

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы в Судане, где происходят столкновения между силовиками, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа, они начали работать с 16.00 по местному времени (17.00 мск), говорится в заявлении представителя ВС страны. Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

судан

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в мире, судан, хартум (город), оон, столкновения в хартуме