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ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа - РИА Новости, 17.04.2023
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19:11 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа - РИА Новости, 17.04.2023
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа
Вооруженные силы в Судане, где происходят столкновения между силовиками, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа, они начали... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:11
2023-04-17T19:11
в мире
судан
хартум (город)
оон
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы в Судане, где происходят столкновения между силовиками, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа, они начали работать с 16.00 по местному времени (17.00 мск), говорится в заявлении представителя ВС страны. Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.
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в мире, судан, хартум (город), оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), ООН, Столкновения в Хартуме
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа

ВС Судана согласились с предложеним ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы в Судане, где происходят столкновения между силовиками, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа, они начали работать с 16.00 по местному времени (17.00 мск), говорится в заявлении представителя ВС страны.
«
"После консультаций суданские вооруженные силы согласились с предложением ООН об открытии коридоров безопасности для гуманитарных случаев на три часа, начиная с сегодня 16.00. Однако оно не отменяет право реагировать в случае каких-либо нарушений со стороны повстанческих формирований (Сил быстрого реагирования - ред.)", - указывается в заявлении.
Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
Вчера, 15:22
 
В миреСуданХартум (город)ООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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