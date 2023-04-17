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Комитет Госдумы одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников - РИА Новости, 17.04.2023
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21:13 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865932521.html
Комитет Госдумы одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников
Комитет Госдумы одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников
Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на срок... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:13
2023-04-17T21:13
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на срок не менее года, документ размещен в думской электронной базе. "Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учета требования, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, если… указанный иностранный гражданин заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года", - сказано в тексте поправок. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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россия, госдума рф, снг, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Госдума РФ, СНГ, В мире, Вооруженные силы РФ
Комитет Госдумы одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников

Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил поправку о принятии в гражданство контрактников

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ на срок не менее года, документ размещен в думской электронной базе.
"Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учета требования, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, если… указанный иностранный гражданин заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года", - сказано в тексте поправок.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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