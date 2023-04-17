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Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении - РИА Новости, 17.04.2023
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17:13 17.04.2023 (обновлено: 17:40 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865865737.html
Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении
Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении - РИА Новости, 17.04.2023
Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона "О гражданстве РФ", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:13
2023-04-17T17:40
госдума рф
политика
россия
константин затулин
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона "О гражданстве РФ", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин."Завтра", - ответил депутат, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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госдума рф, политика, россия, константин затулин
Госдума РФ, Политика, Россия, Константин Затулин
Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении

Затулин: Госдума 18 апреля рассмотрит законопроект "О гражданстве" во втором чтении

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона "О гражданстве РФ", сообщил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин.
"Завтра", - ответил депутат, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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