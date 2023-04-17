https://ria.ru/20230417/gorlovka-1865748141.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.04.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:39

2023-04-17T10:39

2023-04-17T10:40

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230417/donetsk-1865741535.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк