Никитин призвал нижегородцев голосовать за объекты будущего благоустройства
Города России. Нижний Новгород. Архивное фото
https://golosza.ru/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru. Оно продлится по 31 мая. По данным на 17.00 17 апреля, свой выбор сделали уже более 6 800 жителей Нижегородской области.
"Более 550 территорий было благоустроено в Нижегородской области с 2019 года благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году в проекте участвуют 24 муниципальных образования – на шесть больше, чем в 2022 году. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств: парки, скверы, аллеи, зоны отдыха. Именно от ваших голосов зависит, какую территорию благоустроят в следующем году!" - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Сообщается, что у нижегородцев также есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их будет открыто 116. В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением больше 20 тысяч человек. Для общественных пространств-победителей при участии жителей будут подготовлены концепции обновления, проектно-сметная документация, а в 2024 году - выполнены работы по благоустройству по нацпроекту "Жилье и городская среда".
"Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года.
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