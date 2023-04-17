https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865907730.html

Никитин призвал нижегородцев голосовать за объекты будущего благоустройства

Никитин призвал нижегородцев голосовать за объекты будущего благоустройства - РИА Новости, 17.04.2023

Никитин призвал нижегородцев голосовать за объекты будущего благоустройства

https://golosza.ru/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:09

2023-04-17T19:09

2023-04-17T19:12

нижегородская область

общество

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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https://golosza.ru/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru. Оно продлится по 31 мая. По данным на 17.00 17 апреля, свой выбор сделали уже более 6 800 жителей Нижегородской области. "Более 550 территорий было благоустроено в Нижегородской области с 2019 года благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году в проекте участвуют 24 муниципальных образования – на шесть больше, чем в 2022 году. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств: парки, скверы, аллеи, зоны отдыха. Именно от ваших голосов зависит, какую территорию благоустроят в следующем году!" - цитирует пресс-служба слова Никитина. Сообщается, что у нижегородцев также есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их будет открыто 116. В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением больше 20 тысяч человек. Для общественных пространств-победителей при участии жителей будут подготовлены концепции обновления, проектно-сметная документация, а в 2024 году - выполнены работы по благоустройству по нацпроекту "Жилье и городская среда". "Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что в Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года.

https://ria.ru/20230410/golosovanie-1864254446.html

https://ria.ru/20230321/it-1859414797.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин