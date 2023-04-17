https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865895832.html

В Подмосковье 248 объектов участвуют в голосовании по благоустройству

В Подмосковье 248 объектов участвуют в голосовании по благоустройству - РИА Новости, 17.04.2023

В Подмосковье 248 объектов участвуют в голосовании по благоустройству

Жители Московской области могут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, регион выставил на голосование 248 объектов,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:26

2023-04-17T18:26

2023-04-17T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жители Московской области могут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, регион выставил на голосование 248 объектов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.Голосование началось 15 апреля и продлится по 31 мая. Оно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Как сообщили в министерстве, в этом году от Подмосковья на обсуждение вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Перечень объектов, выставленных на голосование, сформирован муниципалитетами с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет."Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Глава региона напомнил, что в прошлом году более 350 тысяч человек стали участниками Общероссийского голосования в Московской области. Власти рассчитывают, что интерес будет только расти.Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые будут объяснять жителям нюансы и помогать сделать выбор в общественных местах всех муниципалитетов-участников.Как отметили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона, волонтеры Подмосковья подключаются к этому проекту третий год подряд, с момента его старта. Основная часть добровольцев прошла регистрацию и обучение на Добро.РФ, но присоединиться к нему в качестве волонтера можно в течение всего времени, пока идет голосование. Узнать помощников можно по фирменной экипировке, у каждого есть бейдж с QR-кодом, который быстро позволит перейти на сайт голосования.

https://ria.ru/20230411/reyting-1864555525.html

https://ria.ru/20230405/sreda-1863317391.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев