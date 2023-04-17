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СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 17.04.2023
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16:44 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж
Свыше 40 стран подписали письмо с критикой ареста в России по обвинению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и призывом освободить... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:44
2023-04-17T16:44
в мире
сша
россия
эван гершкович
журналистика
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше 40 стран подписали письмо с критикой ареста в России по обвинению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и призывом освободить его, несмотря на решение суда. Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. По данным Wall Street Journal, в совместном заявлении, которое США распространили в ООН, содержится призыв "освободить задержанных по политическим причинам и прекратить суровые меры в отношении свободы выражения, в том числе против представителей СМИ". В комментарии газете постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что подписавшие заявление страны призывают "немедленно освободить Эвана Гершковича". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html
https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html
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в мире, сша, россия, эван гершкович, журналистика, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Эван Гершкович, журналистика, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж

WSJ: более 40 стран подписали заявление против ареста журналиста Гершковича за шпионаж

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше 40 стран подписали письмо с критикой ареста в России по обвинению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и призывом освободить его, несмотря на решение суда.
Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США
15 апреля, 14:52
По данным Wall Street Journal, в совместном заявлении, которое США распространили в ООН, содержится призыв "освободить задержанных по политическим причинам и прекратить суровые меры в отношении свободы выражения, в том числе против представителей СМИ".
В комментарии газете постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что подписавшие заявление страны призывают "немедленно освободить Эвана Гершковича".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
14 апреля, 14:48
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича
7 апреля, 19:22
 
В миреСШАРоссияЭван ГершковичжурналистикаЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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