https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html

СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж

СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж

Свыше 40 стран подписали письмо с критикой ареста в России по обвинению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и призывом освободить... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:44

2023-04-17T16:44

2023-04-17T16:44

в мире

сша

россия

эван гершкович

журналистика

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше 40 стран подписали письмо с критикой ареста в России по обвинению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и призывом освободить его, несмотря на решение суда. Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. По данным Wall Street Journal, в совместном заявлении, которое США распространили в ООН, содержится призыв "освободить задержанных по политическим причинам и прекратить суровые меры в отношении свободы выражения, в том числе против представителей СМИ". В комментарии газете постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что подписавшие заявление страны призывают "немедленно освободить Эвана Гершковича". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html

https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, эван гершкович, журналистика, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)