Минэнерго Турции назвало страны, заинтересованные в покупке газа через хаб
Минэнерго Турции: Венгрия и Сербия заинтересованы в покупке газа через создаваемый хаб
Компрессорная станция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 апр – РИА Новости. Ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через создаваемый на западе Турции хаб, сообщил в понедельник министр энергетики Турции Фатих Донмез.
"Мы контактируем с европейскими странами, нуждающимися в газе. Первой наше предложение о хабе поддержала Болгария, в начале года мы достигли соглашения и начали поставки. Коллеги из Северной Македонии также заявили, что готовы покупать турецкий газ – эти переговоры продолжаются. С Румынией мы также достигли крайне позитивных результатов, эта страна давно желает получать газ через нас... Венгрия, Сербия и Босния и Герцеговина также выразили желание закупать газ", - заявил Донмез в эфире телеканала NTV.
По словам министра, Турция в год получает порядка 100 миллиардов кубометров газа как через газопроводы, так и с помощью танкеров СПГ.
"Из этого объема мы используем 55-60 миллиардов кубометров, оставшиеся 40 миллиардов можем спокойно продавать Европе... Речь и о ряде стран Центральной Европы, можно подключить поставляемый через хаб газ к европейской системе распределения газа", - отметил министр.
Донмез сообщил в начале апреля, что Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.