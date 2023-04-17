https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял - РИА Новости, 17.04.2023
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял
Задачу развития флота, в том числе Тихоокеанского, никто не отменял и не снимал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:09
2023-04-17T10:09
2023-04-17T10:24
безопасность
россия
владимир путин
сергей шойгу
донбасс
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Задачу развития флота, в том числе Тихоокеанского, никто не отменял и не снимал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу."Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", - сказал Путин.С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу, донбасс
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донбасс
Путин заявил, что задачу развития флота никто не отменял
Путин на встрече с Шойгу: задачу развития флота никто не снимал и не отменял