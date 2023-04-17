https://ria.ru/20230417/finansirovanie-1865843758.html

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников радиотехнического института

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников радиотехнического института - РИА Новости, 17.04.2023

ПСБ профинансирует возведение ЖК для работников радиотехнического института

ПСБ рассматривает предоставление проектного финансирования застройщику ООО "Комфортный город" на строительство нового ЖК с социальной инфраструктурой для... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:59

2023-04-17T15:59

2023-04-17T15:59

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. ПСБ рассматривает предоставление проектного финансирования застройщику ООО "Комфортный город" на строительство нового ЖК с социальной инфраструктурой для сотрудников Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, сообщает пресс-служба банка.ПСБ, АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех) и ООО "Комфортный город" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.Данный проект будет профинансирован ПСБ в рамках спецпрограммы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях. Научно-исследовательский институт в свою очередь в рамках реализации программы "Квадратные метры Ростеха" безвозмездно передаст земельный участок застройщику для строительства жилья сотрудникам НИИ. Жилые дома будут построены в 2025 году."Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК - повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, - и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной. За два года реализации программы мы провели консультации с крупнейшими оборонными предприятиями, с руководителями региональных администраций и правительств субъектов, видим серьезную заинтересованность всех сторон в реализации таких строительных проектов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергея Добрина.Он добавил, что новое соглашение ПСБ с предприятием АО "КРЭТ" и застройщиком – еще один важный шаг в развитии жилищной и социальной инфраструктуры в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса."Как работодатель мы нацелены на создание комфортных условий труда и развитие мер социальной поддержки через предоставление льготного жилья. Это сильный мотивационный фактор удержания персонала и привлечения новых людей на производство. Приобретение собственного жилья - одна из главных целей любой семьи, поэтому мы хотим помочь нашим работникам в решении этого вопроса. Отсутствие бытовых проблем стимулирует на продуктивную работу", - прокомментировал генеральный директор АО "КНИРТИ" Андрей Новиков.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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