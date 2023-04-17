https://ria.ru/20230417/festival-1865889495.html

В Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни

В Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни - РИА Новости, 17.04.2023

В Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни

В Самарской области с 1 по 6 мая 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области пройдёт Международный... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:10

2023-04-17T18:10

2023-04-17T18:20

самарская область

дмитрий азаров

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В Самарской области с 1 по 6 мая 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области."Отдельно отмечу международный антифашистский фестиваль, который пройдёт в Самарской области с 1 по 6 мая. На этот антифашистский фестиваль, называется он "Гитары в строю", приедут музыканты, артисты из разных стран мира – из стран Америки (Никарагуа), из стран Европы: Великобритании, Испании, Италии, Словении и других. Те люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наш народ, как мы боремся вновь, следуя заветам наших дедов, прадедов, с фашизмом. Приедут сюда артисты поддержать наш российский народ в борьбе с этим мировым злом", - сказал на расширенном заседании областного оргкомитета "Победа" губернатор региона Дмитрий Азаров, слова которого приводятся в сообщении.Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрёл новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской культуры, организаторы фестиваля сознательно сделали акцент на международном объединении музыкантов, своё участие подтвердили яркие представители различных национальных культур.Специальным гостем фестиваля станет американский актёр, продюсер, режиссёр, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал.Стартует фестивальная программа 1 мая в 11:00 выступлением артистов на митинге-концерте "Мир, труд, май!" на площади Куйбышева и автомотопробегом с посещением Обелиска Славы в п.Курумоч и арт-объекта в п.Новосемейкино Красноярского района, символизирующим поддержку жителями Самарской области воинов, защищающих Отечество в ходе специальной военной операции на Украине. В автомотопробеге примут участие ярчайшие представители российской и мировой мотокультуры – члены легендарного международного мотоклуба "Ночные волки".Важнейшим мероприятием фестиваля станет встреча на площадке ГТРК "Самара". 6 мая в ходе экспертной дискуссии на тему "Всемирное значение Победы над фашизмом" гости из разных стран обсудят актуальные вопросы культуры, истории и мирового развития, обозначат возможные пути противостояния неонацизму, проанализируют практику борьбы с информационными провокациями и т.д.Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт – 6 мая в 16:00 на сцену площади Куйбышева областной столицы выйдут участники и гости фестиваля.

https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

https://ria.ru/20230327/azarov-1860873948.html

самарская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, президентский фонд культурных инициатив