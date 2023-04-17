https://ria.ru/20230417/evakuatsiya-1865751441.html
На юге Москвы эвакуировали школу
На юге Москвы эвакуировали школу - РИА Новости, 17.04.2023
На юге Москвы эвакуировали школу
Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:57
2023-04-17T10:57
2023-04-17T10:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", - сказал собеседник агентства. По его словам, ученики и администрация учебного заведения были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства происшествия выясняются. Как позднее уточнил РИА Новости другой источник, всего из школы были эвакуированы 540 человек.
https://ria.ru/20230415/granata-1865527749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы эвакуировали школу
На юге Москвы эвакуировали учеников и персонал школы из-за короткого замыкания
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученики и администрация учебного заведения были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как позднее уточнил РИА Новости другой источник, всего из школы были эвакуированы 540 человек.
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