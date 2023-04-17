https://ria.ru/20230417/evakuatsiya-1865751441.html

На юге Москвы эвакуировали школу

На юге Москвы эвакуировали школу - РИА Новости, 17.04.2023

На юге Москвы эвакуировали школу

Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:57

2023-04-17T10:57

2023-04-17T10:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", - сказал собеседник агентства. По его словам, ученики и администрация учебного заведения были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства происшествия выясняются. Как позднее уточнил РИА Новости другой источник, всего из школы были эвакуированы 540 человек.

https://ria.ru/20230415/granata-1865527749.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва