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На юге Москвы эвакуировали школу - РИА Новости, 17.04.2023
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10:57 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/evakuatsiya-1865751441.html
На юге Москвы эвакуировали школу
На юге Москвы эвакуировали школу - РИА Новости, 17.04.2023
На юге Москвы эвакуировали школу
Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:57
2023-04-17T10:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", - сказал собеседник агентства. По его словам, ученики и администрация учебного заведения были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства происшествия выясняются. Как позднее уточнил РИА Новости другой источник, всего из школы были эвакуированы 540 человек.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы эвакуировали школу

На юге Москвы эвакуировали учеников и персонал школы из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Учеников и персонал школы эвакуировали на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученики и администрация учебного заведения были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как позднее уточнил РИА Новости другой источник, всего из школы были эвакуированы 540 человек.
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