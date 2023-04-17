https://ria.ru/20230417/drg-1865817775.html

На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ

На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 17.04.2023

На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ

На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:30

2023-04-17T14:30

2023-04-17T14:44

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина