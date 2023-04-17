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На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 17.04.2023 (обновлено: 14:44 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/drg-1865817775.html
На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ
На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 17.04.2023
На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:30
2023-04-17T14:44
россия
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html
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россия, в мире, украина
Россия, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ

Минобороны: на Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в министерстве.
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