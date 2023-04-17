На Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ
Минобороны: на Купянском направлении пресекли действия трех украинских ДРГ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в министерстве.