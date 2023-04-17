https://ria.ru/20230417/donetsk-1865736437.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:42
2023-04-17T09:42
2023-04-17T09:42
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230417/obstrely-1865712988.html
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку четыре натовских снаряда