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В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/dnr-1865787467.html
В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023
В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:49
2023-04-17T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 424 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 702 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4490 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным представительства, за этот период пострадали 4345 мирных жителей, в том числе 277 детей. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,5 тысяч. Всего со стороны украинских войск выпущено более 106,4 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 271 ракету из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", 13,7 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 25,6 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, повреждения получили более 10,4 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865766284.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка
Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 424 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 702 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4490 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, за этот период пострадали 4345 мирных жителей, в том числе 277 детей.
За указанный период ведомство зафиксировало более 16,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,5 тысяч. Всего со стороны украинских войск выпущено более 106,4 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 271 ракету из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", 13,7 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 25,6 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, повреждения получили более 10,4 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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