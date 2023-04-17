https://ria.ru/20230417/dnr-1865787467.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023

В ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:49

2023-04-17T12:49

2023-04-17T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 424 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 702 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4490 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным представительства, за этот период пострадали 4345 мирных жителей, в том числе 277 детей. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,8 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,5 тысяч. Всего со стороны украинских войск выпущено более 106,4 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 271 ракету из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", 13,7 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 25,6 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, повреждения получили более 10,4 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865766284.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, сцкк