https://ria.ru/20230417/diversiya-1865756396.html

Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах

Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах

Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:16

2023-04-17T11:16

2023-04-17T11:16

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, связанные с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов. "Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ", - отмечает кабмин в пояснительной записке. Так, статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения, если деяния повлекли смерть человека. Так, объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов".

https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество