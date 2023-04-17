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Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 17.04.2023
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11:16 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/diversiya-1865756396.html
Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах
Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:16
2023-04-17T11:16
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общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, связанные с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов. "Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ", - отмечает кабмин в пояснительной записке. Так, статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения, если деяния повлекли смерть человека. Так, объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов".
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Госдума РФ, Общество
Комитет ГД одобрил проект о пожизненном сроке за диверсии на биообъектах

Комитет Госдумы одобрил проект о пожизненном заключении за диверсии на опасных биообъектах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, связанные с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов.
"Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ", - отмечает кабмин в пояснительной записке.
Так, статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения, если деяния повлекли смерть человека.
Так, объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов".
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность
12 апреля, 11:32
 
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