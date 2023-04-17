https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе - РИА Новости, 17.04.2023
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе
Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты –... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:33
2023-04-17T21:33
2023-04-17T21:45
в мире
сша
мария захарова
владимир кара-мурза
канада
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты – выдворяться из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России", - заявила Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html
сша
канада
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мария захарова, владимир кара-мурза, канада, россия, великобритания
В мире, США, Мария Захарова, Владимир Кара-Мурза, Канада, Россия, Великобритания
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе
Захарова: дипломатов, участвующих в разжигании розни в обществе, будут выдворять из России