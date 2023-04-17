https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html

Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе

Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе - РИА Новости, 17.04.2023

Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе

Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты –... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:33

2023-04-17T21:33

2023-04-17T21:45

в мире

сша

мария захарова

владимир кара-мурза

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россия

великобритания

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты – выдворяться из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России", - заявила Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html

сша

канада

россия

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в мире, сша, мария захарова, владимир кара-мурза, канада, россия, великобритания