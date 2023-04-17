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Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе - РИА Новости, 17.04.2023
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21:33 17.04.2023 (обновлено: 21:45 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/diplomaty-1865936519.html
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе - РИА Новости, 17.04.2023
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе
Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты –... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:33
2023-04-17T21:45
в мире
сша
мария захарова
владимир кара-мурза
канада
россия
великобритания
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты – выдворяться из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России", - заявила Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, сша, мария захарова, владимир кара-мурза, канада, россия, великобритания
В мире, США, Мария Захарова, Владимир Кара-Мурза, Канада, Россия, Великобритания
Захарова сделала предупреждение дипломатам, разжигающим рознь в обществе

Захарова: дипломатов, участвующих в разжигании розни в обществе, будут выдворять из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться, а участвующие в этом дипломаты – выдворяться из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России", - заявила Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче
4 апреля, 21:38
 
В миреСШАМария ЗахароваВладимир Кара-МурзаКанадаРоссияВеликобритания
 
 
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