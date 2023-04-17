https://ria.ru/20230417/diplomatiya-1865853637.html

Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения

Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения - РИА Новости, 17.04.2023

Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения

Посла США в случае неявки в ГД для дачи объяснений по какому-либо поводу надо высылать из России, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:35

2023-04-17T16:35

2023-04-17T20:32

в мире

сша

россия

украина

линн трейси

алексей журавлев

госдума рф

северный поток

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США в случае неявки в ГД для дачи объяснений по какому-либо поводу надо высылать из России, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина").На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы. "Давно пора уже не приглашать американскую послицу, прекратить раскланиваться перед ней и выделывать реверансы. Нужно вызывать, как на допрос, после каждой гадости, что Соединенные Штаты совершают в нашем отношении. Взорвали "Северные потоки", будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться за это с трибуны Госдумы. Не пришла — выслали из страны. Нам нужна такая дипломатия, которая заставит представителей Запада знать свое место", — считает Журавлев.

https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865826052.html

https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, линн трейси, алексей журавлев , госдума рф, северный поток