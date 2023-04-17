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Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения - РИА Новости, 17.04.2023
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16:35 17.04.2023 (обновлено: 20:32 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/diplomatiya-1865853637.html
Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения
Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения - РИА Новости, 17.04.2023
Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения
Посла США в случае неявки в ГД для дачи объяснений по какому-либо поводу надо высылать из России, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:35
2023-04-17T20:32
в мире
сша
россия
украина
линн трейси
алексей журавлев
госдума рф
северный поток
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США в случае неявки в ГД для дачи объяснений по какому-либо поводу надо высылать из России, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина").На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы. "Давно пора уже не приглашать американскую послицу, прекратить раскланиваться перед ней и выделывать реверансы. Нужно вызывать, как на допрос, после каждой гадости, что Соединенные Штаты совершают в нашем отношении. Взорвали "Северные потоки", будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться за это с трибуны Госдумы. Не пришла — выслали из страны. Нам нужна такая дипломатия, которая заставит представителей Запада знать свое место", — считает Журавлев.
https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865826052.html
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в мире, сша, россия, украина, линн трейси, алексей журавлев , госдума рф, северный поток
В мире, США, Россия, Украина, Линн Трейси, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Северный поток
Депутат Госдумы призвал выслать посла США, если она не даст объяснения

Депутат Журавлев: посла США в случае неявки в Госдуму для дачи объяснений надо выслать

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель общероссийской общественной организации "Родина — Конгресс русских общин" Алексей Журавлев
Председатель общероссийской общественной организации Родина — Конгресс русских общин Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель общероссийской общественной организации "Родина — Конгресс русских общин" Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посла США в случае неявки в ГД для дачи объяснений по какому-либо поводу надо высылать из России, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина").
На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы.
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям
Вчера, 14:59
"Давно пора уже не приглашать американскую послицу, прекратить раскланиваться перед ней и выделывать реверансы. Нужно вызывать, как на допрос, после каждой гадости, что Соединенные Штаты совершают в нашем отношении. Взорвали "Северные потоки", будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться за это с трибуны Госдумы. Не пришла — выслали из страны. Нам нужна такая дипломатия, которая заставит представителей Запада знать свое место", — считает Журавлев.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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13 апреля, 12:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаЛинн ТрейсиАлексей ЖуравлевГосдума РФСеверный поток
 
 
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