https://ria.ru/20230417/deti-1865903399.html

Украина продолжает преследовать детей-сирот Донбасса, заявила Львова-Белова

Украина продолжает преследовать детей-сирот Донбасса, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 17.04.2023

Украина продолжает преследовать детей-сирот Донбасса, заявила Львова-Белова

Украина продолжает преследовать детей-сирот Донбасса и родителей, воссоединяющихся со своими детьми, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:51

2023-04-17T18:51

2023-04-17T18:51

украина

донбасс

россия

мария львова-белова

вооруженные силы украины

оон

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Украина продолжает преследовать детей-сирот Донбасса и родителей, воссоединяющихся со своими детьми, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы регулярно получаем сообщения об угрозах в адрес детей-сирот Донбасса со стороны Украины. Незнакомые лица не оставляют попыток вступить с ними в контакт, направляют провокационные предложения, шантажируют", - написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале. Львова-Белова назвала действия киевских властей "неимоверным цинизмом". "Сначала ВСУ обстреливали детей на родной земле, теперь, когда они в безопасности, в домашнем уюте, – их терроризируют морально, выкладывают в сеть личные данные их опекунов, угрожают расправой", - рассказала она. Также преследованию подвергаются родители, чьи дети "были ими добровольно направлены на отдых в здравницы Юга России и в связи с изменениями линии фронта задержались". "Их вынуждают давать показания против нашей страны. Обязывают становиться свидетелями несуществующих преступлений. Оказывают всяческое давление, обвиняя в "коллаборационизме". Их инструктируют и накручивают спецслужбы Украины, осложняя и так непростой процесс воссоединения. Относятся к ним и их ситуации как к средству информационной войны и пропаганды", - заявила Львова-Белова. Она назвала деятельность украинских властей противоправной и антигуманной. "При этом нигде мы не слышим конкретные имена и фамилии родителей, которые реально, а не мифически, не имеют возможности воссоединиться со своими детьми, были разлучены с ними или чьи дети были направлены куда-либо на территории России без их законного согласия. Ни на площадке ООН, ни от международных организаций, ни от официальных киевских властей. В ответ – тишина", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html

https://ria.ru/20230404/zakharova-1863031331.html

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украина, донбасс, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины, оон