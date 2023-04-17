https://ria.ru/20230417/deklaratsiya-1865863763.html

В Госдуме призвали обязать декларировать наличные от миллиона

В Госдуме призвали обязать декларировать наличные от миллиона - РИА Новости, 18.04.2023

В Госдуме призвали обязать декларировать наличные от миллиона

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении суммы от миллиона рублей РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-17T17:05

2023-04-17T17:05

2023-04-18T00:16

экономика

анатолий вассерман

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении суммы от миллиона рублей наличными."Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. <...> В проекте указана сумма миллион рублей или эквивалент в других валютах", — сказал парламентарий РИА Новости.Он отметил, что сумму могут изменить при работе над проектом. Кроме того, депутат рассказал о наказании, которое ждет нарушителя предлагаемых норм. По его словам, речь идет о конфискации этих денег, а также штрафе в размере двух таких сумм. Как отметил Вассерман, эти положения также могут впоследствии пересмотреть.По мнению парламентария, поскольку распространяются безналичные расчеты, наличные средства "становятся подозрительными". Он уточнил, что сейчас стало меньше примеров правомерного использования бумажных денег.

https://ria.ru/20220323/kriptovalyuta-1779726863.html

https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий вассерман, госдума рф