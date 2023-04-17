https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865793414.html

Песков рассказал о сдаче деклараций в администрации президента

Песков рассказал о сдаче деклараций в администрации президента - РИА Новости, 17.04.2023

Песков рассказал о сдаче деклараций в администрации президента

В администрации президента России сдали в установленные сроки все декларации, сейчас они проверяются, но публикация не предусматривается, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:07

2023-04-17T13:07

2023-04-17T13:28

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В администрации президента России сдали в установленные сроки все декларации, сейчас они проверяются, но публикация не предусматривается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается непубликации этих данных в этом году - да, документ содержит эти формулировки. И что касается администрации президента, мы сдали в установленные сроки все, кому полагалось, декларации. Мы их сдали в наши соответствующие контрольные подразделения, сейчас они там изучаются, и так далее, там принимают участие специальные службы, и налоговая, и так далее, но публикация не предусматривается", - сказал Песков журналистам.В Кремле не видят коррупционных рисков в непубликации деклараций чиновников, главное - что они подаются, а все проверки организуются точно так же, как и раньше, заявил Дмитрий Песков."Нет, собственно вся база для антикоррупционной работы, она сохраняется, эта работа продолжается, она продолжается последовательно, здесь же главным является не публикация, главным является, что в соответствующие органы подается эта декларация. Точно так же, как она подавалась, и все проверки организуются точно так же и так же скрупулезно, как это имело место и ранее. Ничего не изменилось", - сказал Песков журналистам.Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря прошлого года. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html

https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865735433.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин