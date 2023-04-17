https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха

В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха - РИА Новости, 17.04.2023

В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха

Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Дагло утверждает, что вооруженные силы страны бомбят мирных жителей с воздуха. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:22

2023-04-17T15:22

2023-04-17T15:22

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

мухаммед дагло

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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Дагло утверждает, что вооруженные силы страны бомбят мирных жителей с воздуха. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Вооруженные силы Судана в своих заявлениях называют СБР мятежниками. "Международное сообщество должно сейчас принять меры и вмешаться против преступлений (главы Суверенного совета и главкома вооруженными силами - ред.) суданского генерала Абдель Фаттаха Бурхана - радикального исламиста, который бомбит гражданское население с воздуха. Его армия ведет жесткую кампанию против невинных людей", - написал Дагло в Twitter. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865822226.html

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Влада Копылова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме, мухаммед дагло