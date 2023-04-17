https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха - РИА Новости, 17.04.2023
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Дагло утверждает, что вооруженные силы страны бомбят мирных жителей с воздуха. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:22
2023-04-17T15:22
2023-04-17T15:22
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
мухаммед дагло
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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Дагло утверждает, что вооруженные силы страны бомбят мирных жителей с воздуха. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Вооруженные силы Судана в своих заявлениях называют СБР мятежниками. "Международное сообщество должно сейчас принять меры и вмешаться против преступлений (главы Суверенного совета и главкома вооруженными силами - ред.) суданского генерала Абдель Фаттаха Бурхана - радикального исламиста, который бомбит гражданское население с воздуха. Его армия ведет жесткую кампанию против невинных людей", - написал Дагло в Twitter. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865822226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме, мухаммед дагло
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, Мухаммед Дагло
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
Командующий СБР Судана Дагло утверждает, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
КАИР, 17 апр - РИА Новости.
Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммед Дагло утверждает
, что вооруженные силы страны бомбят мирных жителей с воздуха.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Вооруженные силы Судана в своих заявлениях называют СБР мятежниками.
"Международное сообщество должно сейчас принять меры и вмешаться против преступлений (главы Суверенного совета и главкома вооруженными силами - ред.) суданского генерала Абдель Фаттаха Бурхана - радикального исламиста, который бомбит гражданское население с воздуха. Его армия ведет жесткую кампанию против невинных людей", - написал Дагло в Twitter.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме
, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
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Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций.
Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.