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В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные - РИА Новости, 17.04.2023
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20:28 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/bmp-1865922343.html
В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные
В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные - РИА Новости, 17.04.2023
В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные
Авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей американской армии произошла в Германии, пострадали семь военнослужащих, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:28
2023-04-17T20:28
в мире
сша
германия
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей американской армии произошла в Германии, пострадали семь военнослужащих, сообщает в понедельник немецкое издание Spiegel. "Несколько военных машин столкнулись недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранено семь военнослужащих, один из них тяжелее остальных", - говорится в сообщении. Новость проиллюстрирована фотографиями нескольких БМП армии США, которые столкнулись друг с другом. Пострадавшие являются военнослужащими американской армии, сообщает издание.
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в мире, сша, германия
В мире, США, Германия
В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные

В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали семь американских военнослужащих

© AFP 2023 / Ina FassbenderАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Автомобиль скорой помощи в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей американской армии произошла в Германии, пострадали семь военнослужащих, сообщает в понедельник немецкое издание Spiegel.
"Несколько военных машин столкнулись недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранено семь военнослужащих, один из них тяжелее остальных", - говорится в сообщении.
Новость проиллюстрирована фотографиями нескольких БМП армии США, которые столкнулись друг с другом. Пострадавшие являются военнослужащими американской армии, сообщает издание.
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек
30 марта, 16:06
 
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