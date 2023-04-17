https://ria.ru/20230417/bmp-1865922343.html

В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные

В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные - РИА Новости, 17.04.2023

В Германии при столкновении нескольких БМП пострадали американские военные

Авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей американской армии произошла в Германии, пострадали семь военнослужащих, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:28

2023-04-17T20:28

2023-04-17T20:28

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей американской армии произошла в Германии, пострадали семь военнослужащих, сообщает в понедельник немецкое издание Spiegel. "Несколько военных машин столкнулись недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранено семь военнослужащих, один из них тяжелее остальных", - говорится в сообщении. Новость проиллюстрирована фотографиями нескольких БМП армии США, которые столкнулись друг с другом. Пострадавшие являются военнослужащими американской армии, сообщает издание.

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сша

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в мире, сша, германия