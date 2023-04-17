https://ria.ru/20230417/blokirovka-1865941993.html

Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков

Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков - РИА Новости, 17.04.2023

Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков

МВД России утвердило четыре критерия по оценке информации в сети о наркотиках для внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных сайтов, ведомственный... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:05

2023-04-17T22:05

2023-04-17T22:05

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД России утвердило четыре критерия по оценке информации в сети о наркотиках для внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных сайтов, ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В критерии входят, в частности, сведения о незаконном изготовлении наркотиков и психотропных веществ. При этом под данный критерий не попадают художественные произведения, "в которых описывается информация, оправданная их жанром". Один из критериев также касается сведений с информацией о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков. Примечательно, что заблокировать ресурс смогут даже в том случае, если эти сведения "изложены с использованием сленговых наименований". Также в критериях, среди прочего, содержатся сведения по созданию "специальных условий" по повышению урожайности наркотических растений. Данные о местах незаконного культивирования и дикого произрастания таких "растений" также под запретом. В документе при этом отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230401/propaganda-1862338197.html

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)