https://ria.ru/20230417/blokirovka-1865941993.html
Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков
Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков - РИА Новости, 17.04.2023
Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков
МВД России утвердило четыре критерия по оценке информации в сети о наркотиках для внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных сайтов, ведомственный... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:05
2023-04-17T22:05
2023-04-17T22:05
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МВД России утвердило четыре критерия по оценке информации в сети о наркотиках для внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных сайтов, ведомственный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В критерии входят, в частности, сведения о незаконном изготовлении наркотиков и психотропных веществ. При этом под данный критерий не попадают художественные произведения, "в которых описывается информация, оправданная их жанром". Один из критериев также касается сведений с информацией о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков. Примечательно, что заблокировать ресурс смогут даже в том случае, если эти сведения "изложены с использованием сленговых наименований". Также в критериях, среди прочего, содержатся сведения по созданию "специальных условий" по повышению урожайности наркотических растений. Данные о местах незаконного культивирования и дикого произрастания таких "растений" также под запретом. В документе при этом отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230401/propaganda-1862338197.html
https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Утверждены критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков
МВД России утвердило четыре критерия блокировки сайтов по изготовлению наркотиков
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
МВД России утвердило четыре критерия по оценке информации в сети о наркотиках для внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных сайтов, ведомственный приказ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В критерии входят, в частности, сведения о незаконном изготовлении наркотиков и психотропных веществ. При этом под данный критерий не попадают художественные произведения, "в которых описывается информация, оправданная их жанром".
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Один из критериев также касается сведений с информацией о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков. Примечательно, что заблокировать ресурс смогут даже в том случае, если эти сведения "изложены с использованием сленговых наименований".
Также в критериях, среди прочего, содержатся сведения по созданию "специальных условий" по повышению урожайности наркотических растений.
Данные о местах незаконного культивирования и дикого произрастания таких "растений" также под запретом.
В документе при этом отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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