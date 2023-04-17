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В Госдуме осудили отказ посла США от участия в заседании по биолабораториям - РИА Новости, 17.04.2023
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18:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865896273.html
В Госдуме осудили отказ посла США от участия в заседании по биолабораториям
В Госдуме осудили отказ посла США от участия в заседании по биолабораториям - РИА Новости, 17.04.2023
В Госдуме осудили отказ посла США от участия в заседании по биолабораториям
США в хамской манере отказались объясниться по поводу опасной для всего человечества деятельности биологических лабораторий, заявил председатель комиссии ГД по... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:27
2023-04-17T18:27
в мире
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госдума рф
василий пискарев
линн трейси
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США в хамской манере отказались объясниться по поводу опасной для всего человечества деятельности биологических лабораторий, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине была приглашена посол США Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы. "США вновь в хамской манере отказались от того, чтобы объясниться по поводу смертельно опасной для народов России и для всего человечества деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона, расположенных по периметру российских границ", - сказал Пискарев журналистам. По его словам, это лишний раз подтверждает обоснованность выводов, которые содержатся в докладе, представленном по итогам парламентского расследования, проведенного депутатами Госдумы и сенаторами РФ, и опираются на неоспоримые факты, которые нельзя опровергнуть. Также он заявил, что как бы ни изворачивались в Вашингтоне, отвечать за свои преступные действия, как и результаты "деятельности" биолабораторий, включая возможную связь с массовыми эпидемиями, все равно придется. "Со своей стороны мы продолжим работу по донесению результатов парламентского расследования до других стран мира через дружественные нам страны", - сообщил Пискарев. При этом он отметил, что Трейси нашла время для посещения судебного заседания "по делу иноагента, признанного сегодня виновным в госизмене".
https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html
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в мире, россия, сша, украина, госдума рф, василий пискарев, линн трейси, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Госдума РФ, Василий Пискарев, Линн Трейси, Министерство обороны США
В Госдуме осудили отказ посла США от участия в заседании по биолабораториям

Пискарев: США отказались объясниться по деятельности биолабораторий в хамской манере

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США в хамской манере отказались объясниться по поводу опасной для всего человечества деятельности биологических лабораторий, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине была приглашена посол США Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы.
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"США вновь в хамской манере отказались от того, чтобы объясниться по поводу смертельно опасной для народов России и для всего человечества деятельности военно-биологических лабораторий Пентагона, расположенных по периметру российских границ", - сказал Пискарев журналистам.
По его словам, это лишний раз подтверждает обоснованность выводов, которые содержатся в докладе, представленном по итогам парламентского расследования, проведенного депутатами Госдумы и сенаторами РФ, и опираются на неоспоримые факты, которые нельзя опровергнуть.
«
"Как говорят в России, на воре шапка горит, и то, что послом США Линн Трейси, испугавшейся прийти на слушания и держать ответ, направлена в ответ на наше приглашение пустая и вызывающая по форме нота, разоблачает неспособность и нежелание американской стороны вести нормальный профессиональный диалог", - отметил Пискарев.
Также он заявил, что как бы ни изворачивались в Вашингтоне, отвечать за свои преступные действия, как и результаты "деятельности" биолабораторий, включая возможную связь с массовыми эпидемиями, все равно придется.
"Со своей стороны мы продолжим работу по донесению результатов парламентского расследования до других стран мира через дружественные нам страны", - сообщил Пискарев.
При этом он отметил, что Трейси нашла время для посещения судебного заседания "по делу иноагента, признанного сегодня виновным в госизмене".
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В миреРоссияСШАУкраинаГосдума РФВасилий ПискаревЛинн ТрейсиМинистерство обороны США
 
 
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