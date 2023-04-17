https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

Глава СПЧ прокомментировал беспорядки во Франции

Глава СПЧ прокомментировал беспорядки во Франции - РИА Новости, 17.04.2023

Глава СПЧ прокомментировал беспорядки во Франции

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, комментируя беспорядки во Франции, заявил, что действия Парижа нарушают ключевые положения РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:53

2023-04-17T19:53

2023-04-17T19:53

в мире

франция

париж

россия

эммануэль макрон

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860302245_0:171:3082:1906_1920x0_80_0_0_4a41ad3437fabf789da749660fb81ad9.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, комментируя беспорядки во Франции, заявил, что действия Парижа нарушают ключевые положения доктрины прав человека. Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с Макроном, которую он предложил провести в предстоящий вторник. Они призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. "Действия французских властей нарушают ключевые положения доктрины прав человека: мнение людей игнорируется как на стадии принятия и процессуального прохождения законопроекта о пенсионной реформе, так и в ходе протестных акций, организованных противниками нововведений", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в телеграм-канале СПЧ. Он отметил, что Макрон имел две недели на рассмотрение документа, однако подписал его менее чем через десять часов после решения Конституционного совета по запросу группы левых депутатов о проведении "референдума народной инициативы". "Подобные действия с очевидностью свидетельствуют о пренебрежении к общественному мнению, прежде всего, к профсоюзам, которые публично призвали президента не давать ход закону", - заявил Фадеев. По его словам, на протяжении длительного времени "французские коллеги учили россиян тому, как нужно учитывать мнение людей, передавали технологии взаимодействия с общественностью, твердили о высшей ценности современной Франции - верховенстве права". В этой же ситуации, по словам Фадеева, власти прямо игнорируют социальный запрос собственного населения, отказываются не только идти на компромисс, но даже вступать в диалог с обществом. "Именно эта деструктивная, авторитарная позиция провоцирует неконтролируемые уличные акции. В Париже тысячи манифестантов прошли по улицам, скандируя антиправительственные лозунги", - написал Фадеев. Он также отметил, что в Ренне, Бордо, Тулузе, Марселе, Дижоне и других городах дошло до жестких столкновений с полицией, сотни демонстрантов задержаны, при разгоне протестующих правоохранители активно использовали слезоточивый газ, дубинки, водометы, многие граждане получили серьезные травмы, а мировые СМИ переполнены кадрами жесткого прессинга в отношении недовольной части французов. "Но удивительным образом никто не ставит вопрос о пренебрежении французскими властями демократическими ценностями. Не слышно призывов наложить на Париж санкции, ограничить в правах политическое руководство… В данном же случае создается ощущение, что бедные французские протестующие - это не те люди, чьи права призвана защищать доктрина прав человека", - заключил Фадеев. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды, отмечают власти.

https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230415/parizh-1865483281.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

франция

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, россия, эммануэль макрон, валерий фадеев