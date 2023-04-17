https://ria.ru/20230417/bangladesh-1865734682.html

В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом

В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом - РИА Новости, 17.04.2023

В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом

Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш, сообщает издание Daily Star со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:28

2023-04-17T09:28

2023-04-17T09:28

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш, сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти. По данным газеты, происшествие произошло в воскресенье, когда экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов. Согласно газете, скорость экспресса составляла 70 км/ч, когда он столкнулся с грузовым поездом, из-за чего вагоны получили значительные повреждения. "По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", - приводит газета заявление начальника железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури. Официально причина столкновения не называется, но, по словам представителя железной дороги, которые приводит газета, на станции была нарушена система сигнализации и переключатель ошибочно направлял поезда с линии, которая на требует их остановки на станции, на другой путь.

https://ria.ru/20230416/armeniya-1865640346.html

https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, дакка (город)