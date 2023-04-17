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В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом - РИА Новости, 17.04.2023
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09:28 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/bangladesh-1865734682.html
В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом
В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом - РИА Новости, 17.04.2023
В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом
Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш, сообщает издание Daily Star со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:28
2023-04-17T09:28
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш, сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти. По данным газеты, происшествие произошло в воскресенье, когда экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов. Согласно газете, скорость экспресса составляла 70 км/ч, когда он столкнулся с грузовым поездом, из-за чего вагоны получили значительные повреждения. "По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", - приводит газета заявление начальника железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури. Официально причина столкновения не называется, но, по словам представителя железной дороги, которые приводит газета, на станции была нарушена система сигнализации и переключатель ошибочно направлял поезда с линии, которая на требует их остановки на станции, на другой путь.
https://ria.ru/20230416/armeniya-1865640346.html
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в мире, бангладеш, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Дакка (город)
В Бангладеш пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом

При столкновении двух поездов в Бангладеш пострадали не менее 30 человек

CC BY-SA 2.0 / Marufish / Dangerous Ambulance at BangladeshСкорая помощь в Бангладеш
Скорая помощь в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Marufish / Dangerous Ambulance at Bangladesh
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш, сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти.
По данным газеты, происшествие произошло в воскресенье, когда экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов. Согласно газете, скорость экспресса составляла 70 км/ч, когда он столкнулся с грузовым поездом, из-за чего вагоны получили значительные повреждения.
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"По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии", - приводит газета заявление начальника железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури.
Официально причина столкновения не называется, но, по словам представителя железной дороги, которые приводит газета, на станции была нарушена система сигнализации и переключатель ошибочно направлял поезда с линии, которая на требует их остановки на станции, на другой путь.
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