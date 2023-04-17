https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865720880.html

В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров

В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров - РИА Новости, 17.04.2023

В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров

Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:23

2023-04-17T05:23

2023-04-17T05:38

дальний восток

китай

россия

авто

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром". Также там отметили, что количество новых корейских машин заметно сократилось: с 25–28% в начале прошлого года до 15% на март этого. Доля машин европейских марок у дилеров снизилась с 27 до 6% - фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка, отметили в пресс-службе. Количество авто японских марок у дилеров на западе России сократилось с 18 до 6%, на востоке страны – с 18 до 10%. "Общая структура дилерского рынка изменилась полностью: теперь на нем преобладают китайские бренды", - отметил собеседник, уточнив, что эта тенденция прослеживается и в целом по России. По его словам, на вторичном рынке по сравнению с 2022 годом доли пробежных иномарок и отечественных автомобилей в 2023 году остались без изменений. Доля российских машин составляет 14%, японских – 49%, корейских – 11%, китайских – 2%, европейских – 18%, американских – 5%, остальных - около 1%. На прошлой неделе представитель Дальневосточного таможенного управления рассказал РИА Новости, что число грузовых машин производства КНР, ввезенных в РФ через таможни Дальнего Востока, с начала года выросло в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - с 340 до 2759 авто.

https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html

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китай

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дальний восток, китай, россия, авто, экономика