https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865720880.html
В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров
В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров - РИА Новости, 17.04.2023
В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров
Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T05:23
2023-04-17T05:23
2023-04-17T05:38
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китай
россия
авто
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром". Также там отметили, что количество новых корейских машин заметно сократилось: с 25–28% в начале прошлого года до 15% на март этого. Доля машин европейских марок у дилеров снизилась с 27 до 6% - фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка, отметили в пресс-службе. Количество авто японских марок у дилеров на западе России сократилось с 18 до 6%, на востоке страны – с 18 до 10%. "Общая структура дилерского рынка изменилась полностью: теперь на нем преобладают китайские бренды", - отметил собеседник, уточнив, что эта тенденция прослеживается и в целом по России. По его словам, на вторичном рынке по сравнению с 2022 годом доли пробежных иномарок и отечественных автомобилей в 2023 году остались без изменений. Доля российских машин составляет 14%, японских – 49%, корейских – 11%, китайских – 2%, европейских – 18%, американских – 5%, остальных - около 1%. На прошлой неделе представитель Дальневосточного таможенного управления рассказал РИА Новости, что число грузовых машин производства КНР, ввезенных в РФ через таможни Дальнего Востока, с начала года выросло в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - с 340 до 2759 авто.
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дальний восток, китай, россия, авто, экономика
Дальний Восток, Китай, Россия, Авто, Экономика
В Сибири и на Дальнем Востоке выросла доля китайских машин у дилеров
"Дром": доля китайских авто у дилеров в Сибири и на Дальнем Востоке составила 50 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром".
«
"Сегодня радикально меняется автопарк дилеров. В январе 2022 года китайские марки – дилерские новинки – занимали 10% предложения новых легковых автомобилей, а в марте 2023 года – уже 50% на Дальнем Востоке и в Сибири. Российские марки тоже выросли – с 18 до 25%. В европейской части России процентное соотношение отечественных авто изменилось еще сильнее – с 20 до 40%. Связано это с тем, что на востоке страны изначально было меньше машин отечественного производства", – привели в пресс-службе комментарий аналитика "Дрома" Игоря Олейникова.
Также там отметили, что количество новых корейских машин заметно сократилось: с 25–28% в начале прошлого года до 15% на март этого. Доля машин европейских марок у дилеров снизилась с 27 до 6% - фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка, отметили в пресс-службе. Количество авто японских марок у дилеров на западе России сократилось с 18 до 6%, на востоке страны – с 18 до 10%.
"Общая структура дилерского рынка изменилась полностью: теперь на нем преобладают китайские бренды", - отметил собеседник, уточнив, что эта тенденция прослеживается и в целом по России.
По его словам, на вторичном рынке по сравнению с 2022 годом доли пробежных иномарок и отечественных автомобилей в 2023 году остались без изменений. Доля российских машин составляет 14%, японских – 49%, корейских – 11%, китайских – 2%, европейских – 18%, американских – 5%, остальных - около 1%.
На прошлой неделе представитель Дальневосточного таможенного управления рассказал РИА Новости, что число грузовых машин производства КНР
, ввезенных в РФ
через таможни Дальнего Востока, с начала года выросло в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - с 340 до 2759 авто.
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