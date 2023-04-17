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Новые автобусы поставили в школы Липецкой области - РИА Новости, 17.04.2023
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Липецкая область
 
15:57 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/avtobusy-1865842213.html
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области - РИА Новости, 17.04.2023
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области
Пятьдесят новых автобусов ПАЗ и ГАЗ получили школы Липецкой области; машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения президента России, РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:57
2023-04-17T15:57
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов ПАЗ и ГАЗ получили школы Липецкой области; машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, автобусы распределили по 18 муниципалитетам. Часть машин выйдет на новые маршруты, часть – на замену старой техники.Артамонов отметил, что в новых автобусах есть современная система навигации и кнопка экстренного вызова. Ремни безопасности в салоне сделаны специально для детей. У конструкции четыре точки крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию."Это не первое и, я уверен, не последнее поступление новых школьных автобусов в нашу область. Будем работать в этом направлении, чтобы наши школьники могли с комфортом ездить на учебу, а родители не волновались за безопасность детей по дороге от дома до школы и обратно", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Новые автобусы поставили в школы Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиНовые автобусы поставили в школы Липецкой области
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Новые автобусы поставили в школы Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов ПАЗ и ГАЗ получили школы Липецкой области; машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, автобусы распределили по 18 муниципалитетам. Часть машин выйдет на новые маршруты, часть – на замену старой техники.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Артамонов отметил, что в новых автобусах есть современная система навигации и кнопка экстренного вызова. Ремни безопасности в салоне сделаны специально для детей. У конструкции четыре точки крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию.
"Это не первое и, я уверен, не последнее поступление новых школьных автобусов в нашу область. Будем работать в этом направлении, чтобы наши школьники могли с комфортом ездить на учебу, а родители не волновались за безопасность детей по дороге от дома до школы и обратно", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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