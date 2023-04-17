https://ria.ru/20230417/avtobusy-1865842213.html

Новые автобусы поставили в школы Липецкой области

Новые автобусы поставили в школы Липецкой области - РИА Новости, 17.04.2023

Новые автобусы поставили в школы Липецкой области

Пятьдесят новых автобусов ПАЗ и ГАЗ получили школы Липецкой области; машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения президента России, РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:57

2023-04-17T15:57

2023-04-17T15:57

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов ПАЗ и ГАЗ получили школы Липецкой области; машины приобретены на федеральные средства в рамках исполнения поручения президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, автобусы распределили по 18 муниципалитетам. Часть машин выйдет на новые маршруты, часть – на замену старой техники.Артамонов отметил, что в новых автобусах есть современная система навигации и кнопка экстренного вызова. Ремни безопасности в салоне сделаны специально для детей. У конструкции четыре точки крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию."Это не первое и, я уверен, не последнее поступление новых школьных автобусов в нашу область. Будем работать в этом направлении, чтобы наши школьники могли с комфортом ездить на учебу, а родители не волновались за безопасность детей по дороге от дома до школы и обратно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230417/instrumenty-1865781770.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов