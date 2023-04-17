https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html

Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска

Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023

Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска

Штурмовики "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:29

2023-04-17T14:29

2023-04-17T15:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

вооруженные силы рф

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Штурмовики "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска, сообщило Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.В Минобороны также отметили, что на Донецком направлении авиация совершила 22 самолето-вылета, а артиллерия Южной группировки войск выполнила 54 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение подразделениям ВСУ возле Богдановки, Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник в общей сложности потерял свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865780056.html

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"