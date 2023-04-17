https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html
Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска
Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023
Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска
Штурмовики "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:29
2023-04-17T14:29
2023-04-17T15:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Штурмовики "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска, сообщило Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.В Минобороны также отметили, что на Донецком направлении авиация совершила 22 самолето-вылета, а артиллерия Южной группировки войск выполнила 54 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение подразделениям ВСУ возле Богдановки, Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник в общей сложности потерял свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865780056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер"
Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска
Минобороны: отряды "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Штурмовики "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска, сообщило
Минобороны.
«
"На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовска", — говорится в сводке.
В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
В Минобороны также отметили, что на Донецком направлении авиация совершила 22 самолето-вылета, а артиллерия Южной группировки войск выполнила 54 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение подразделениям ВСУ возле Богдановки, Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник в общей сложности потерял свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин
сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.