https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865791479.html

Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023

Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:09

специальная военная операция на украине

артемовск

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, не говорили", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков