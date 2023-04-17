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Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 17.04.2023 (обновлено: 13:09 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865791479.html
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:02
2023-04-17T13:09
специальная военная операция на украине
артемовск
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, не говорили", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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артемовск, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий дом в центре Артёмовска
Горящий дом в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий дом в центре Артёмовска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, не говорили", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
 
 
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