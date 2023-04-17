https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865791479.html
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска - РИА Новости, 17.04.2023
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:02
2023-04-17T13:02
2023-04-17T13:09
специальная военная операция на украине
артемовск
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, не говорили", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска