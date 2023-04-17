https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865780056.html
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:24
2023-04-17T12:24
2023-04-17T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7537ec84d7f54ccd0d0e5d1ded91f4.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. Такой взгляд на город показывает, как город "медленно переходит в руки России". Согласно изданию, потеря Артемовска станет для Украины "психологическим ударом", но город якобы "не является жизненно важным" для конфликта в целом. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html
артемовск
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7a5515969c928a211fdb7c0768f738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
Newsweek: ВС России освободят Артемовск, и это станет психологическим ударом для Киева