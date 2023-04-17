https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865780056.html

СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ

СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ

Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:24

2023-04-17T12:24

2023-04-17T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. Такой взгляд на город показывает, как город "медленно переходит в руки России". Согласно изданию, потеря Артемовска станет для Украины "психологическим ударом", но город якобы "не является жизненно важным" для конфликта в целом. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".

https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html

артемовск

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр