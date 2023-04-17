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СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 17.04.2023 (обновлено: 12:41 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865780056.html
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ
Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:24
2023-04-17T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek. Такой взгляд на город показывает, как город "медленно переходит в руки России". Согласно изданию, потеря Артемовска станет для Украины "психологическим ударом", но город якобы "не является жизненно важным" для конфликта в целом. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865636573.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html
артемовск
россия
украина
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безопасность, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: потеря Артемовска станет психологическим ударом для ВСУ

Newsweek: ВС России освободят Артемовск, и это станет психологическим ударом для Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артемовска
Разрушенные здания в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные здания в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артемовска, потеря которого станет для Киева "психологическим ударом", сообщил журнал Newsweek.
«
"Разведка США тщательно следит за боевыми действиями вокруг Артемовска, составляя карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей и отслеживая каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров", — пишет СМИ.
Такой взгляд на город показывает, как город "медленно переходит в руки России".
Согласно изданию, потеря Артемовска станет для Украины "психологическим ударом", но город якобы "не является жизненно важным" для конфликта в целом.
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При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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