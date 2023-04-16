Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из-за обстрелов в Хартуме
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале RT на русском.
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"Журналистов RT и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, призвали эвакуировать. Как заявила руководитель RT Arabic Майя Манна, профсоюз суданских журналистов обратился к властям, подчеркнув, что сотрудники телеканалов находятся в очень тяжелых условиях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что корреспондент RT Arabic Мухаммад Абу Омарейн, который сейчас в офисе со своей командой, сообщил, что со вчерашнего дня у них нет доступа к еде и воде, люди не могут выйти из здания из-за ожесточенных столкновений армии и сил быстрого реагирования.
В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.