Рейтинг@Mail.ru
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/zhurnalisty-1865701145.html
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума - РИА Новости, 16.04.2023
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума
Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:57
2023-04-16T20:57
в мире
судан
хартум (город)
rt arabic
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865693634_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b435f886d8f6b6b039ec2fb656b00059.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале RT на русском. Добавляется, что корреспондент RT Arabic Мухаммад Абу Омарейн, который сейчас в офисе со своей командой, сообщил, что со вчерашнего дня у них нет доступа к еде и воде, люди не могут выйти из здания из-за ожесточенных столкновений армии и сил быстрого реагирования. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865693634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b70ddeaace3a7504638bdec6165fd949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город), rt arabic, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), RT Arabic, Столкновения в Хартуме
Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума

Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из-за обстрелов в Хартуме

© AFP 2023Дым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале RT на русском.
«
"Журналистов RT и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, призвали эвакуировать. Как заявила руководитель RT Arabic Майя Манна, профсоюз суданских журналистов обратился к властям, подчеркнув, что сотрудники телеканалов находятся в очень тяжелых условиях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что корреспондент RT Arabic Мухаммад Абу Омарейн, который сейчас в офисе со своей командой, сообщил, что со вчерашнего дня у них нет доступа к еде и воде, люди не могут выйти из здания из-за ожесточенных столкновений армии и сил быстрого реагирования.
В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В Судане в воскресенье пять мирных жителей погибли из-за боев
Вчера, 17:06
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
15 апреля, 18:18
 
В миреСуданХартум (город)RT ArabicСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала