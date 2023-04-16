https://ria.ru/20230416/zhurnalisty-1865701145.html

Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума

Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума - РИА Новости, 16.04.2023

Журналистов RT и телеканала "Аль-Хурра" призвали эвакуировать из Хартума

Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:57

2023-04-16T20:57

2023-04-16T20:57

в мире

судан

хартум (город)

rt arabic

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Профсоюз суданских журналистов обратился к властям с просьбой эвакуировать журналистов RT Arabic и американского телеканала "Аль-Хурра", которые не могут покинуть офисы в центре Хартума из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале RT на русском. Добавляется, что корреспондент RT Arabic Мухаммад Абу Омарейн, который сейчас в офисе со своей командой, сообщил, что со вчерашнего дня у них нет доступа к еде и воде, люди не могут выйти из здания из-за ожесточенных столкновений армии и сил быстрого реагирования. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

судан

хартум (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, хартум (город), rt arabic, столкновения в хартуме