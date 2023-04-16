https://ria.ru/20230416/zerno-1865685348.html

Экс-премьер Словакии призвал власти запретить ввоз зерна с Украины

Экс-премьер Словакии призвал власти запретить ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 16.04.2023

Экс-премьер Словакии призвал власти запретить ввоз зерна с Украины

Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал власти страны запретить ввоз зерна с Украины, политик разместил свой призыв в воскресенье РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:46

2023-04-16T18:46

2023-04-16T18:46

в мире

словакия

украина

роберт фицо

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал власти страны запретить ввоз зерна с Украины, политик разместил свой призыв в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook*. По его словам, фермеры Словакии "уже давно кричат о помощи". "Заверения Хегера, что у правительства все под контролем и украинские сельскохозяйственные продукты не угрожают нашим производителям и безопасности продуктов, надежны как вода в плетенной корзине", - написал Фицо. В пятницу Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который мог бы помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией. Ранее министерство сельского хозяйства Словакии не рекомендовало ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности идет о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось ранее. Был также введен строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли сложившейся ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230403/pomosch-1862758114.html

https://ria.ru/20230414/zerno-1865407040.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз