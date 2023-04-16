https://ria.ru/20230416/zemlya-1865619498.html

Ефимов: москвичи купили у города более 5 гектаров земли под частные дома

Ефимов: москвичи купили у города более 5 гектаров земли под частные дома - РИА Новости, 16.04.2023

Ефимов: москвичи купили у города более 5 гектаров земли под частные дома

Жители столицы в первом квартале 2023 года купили у городских властей под строительство частных домов 40 земельных участков общей площадью более пяти гектаров,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:10

2023-04-16T09:10

2023-04-16T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жители столицы в первом квартале 2023 года купили у городских властей под строительство частных домов 40 земельных участков общей площадью более пяти гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у граждан высоким спросом. С начала 2023 года они приобрели у города 40 участков общей площадью более 5,1 гектара (годом ранее за этот же период был приобретен 31 участок площадью около 3,6 гектара", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что больше всего объектов в этом году куплено в ТиНАО: 23 в Троицком округе и еще 4 - в Новомосковском. Семь участков находятся на юго-западе, два – на востоке столицы и по одному на северо-западе, северо-востоке, западе и севере города.Также жители Москвы в первом квартале выкупили у города 28 участков общей площадью 3,35 гектара, которые они ранее арендовали. Еще 12 участков площадью 1,76 гектара граждане купили из перечня на портале mos.ru, где публикуется список участков, доступных для покупки, уточнили в столичном департаменте городского имущества.

https://ria.ru/20230414/konkurs-1865299515.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)