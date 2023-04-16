https://ria.ru/20230416/zatoplenie-1865711222.html

Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле

Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле - РИА Новости, 17.04.2023

Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле

Уровень Мраморного моря в Стамбуле может значительно подняться к 2050 году, что приведет к затоплению ряда районов города, заявил в воскресенье директор центра... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-16T23:59

2023-04-16T23:59

2023-04-17T00:00

стамбул

мраморное море

босфор

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852734735_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_0593f528af2718dd6a23098b1cb38d0c.jpg

СТАМБУЛ, 16 апр – РИА Новости. Уровень Мраморного моря в Стамбуле может значительно подняться к 2050 году, что приведет к затоплению ряда районов города, заявил в воскресенье директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ. Курназ отметил на продолжающееся таяние ледников и повышение уровня мирового океана. "Беспокоиться нужно всем, живущим на высоте порядка полуметра-метра над уровнем моря. К 2050 году Мраморное море поднимется как минимум на 50 сантиметров и будут затоплены не только виллы на берегу Босфора – речь и о, к примеру, районе Кадыкёй на азиатской стороне: вход на одноименную станцию расположен ниже уровня моря и его может затопить еще до 2050 года в случае сильного шторма", - цитирует ученого агентство DHA. По мнению Курназа, остается немного времени, чтобы спасти ряд знаковых для города сооружений – потребуется возвести стены, защищающие дворцы Долмабахче и Чыраган и другие объекты культуры, находящиеся под угрозой затопления.

https://ria.ru/20230304/sovet-1855869801.html

стамбул

мраморное море

босфор

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, мраморное море, босфор, турция