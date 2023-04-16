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Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле - РИА Новости, 17.04.2023
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23:59 16.04.2023 (обновлено: 00:00 17.04.2023)
https://ria.ru/20230416/zatoplenie-1865711222.html
Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле
Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле - РИА Новости, 17.04.2023
Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле
Уровень Мраморного моря в Стамбуле может значительно подняться к 2050 году, что приведет к затоплению ряда районов города, заявил в воскресенье директор центра... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-16T23:59
2023-04-17T00:00
стамбул
мраморное море
босфор
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СТАМБУЛ, 16 апр – РИА Новости. Уровень Мраморного моря в Стамбуле может значительно подняться к 2050 году, что приведет к затоплению ряда районов города, заявил в воскресенье директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ. Курназ отметил на продолжающееся таяние ледников и повышение уровня мирового океана. "Беспокоиться нужно всем, живущим на высоте порядка полуметра-метра над уровнем моря. К 2050 году Мраморное море поднимется как минимум на 50 сантиметров и будут затоплены не только виллы на берегу Босфора – речь и о, к примеру, районе Кадыкёй на азиатской стороне: вход на одноименную станцию расположен ниже уровня моря и его может затопить еще до 2050 года в случае сильного шторма", - цитирует ученого агентство DHA. По мнению Курназа, остается немного времени, чтобы спасти ряд знаковых для города сооружений – потребуется возвести стены, защищающие дворцы Долмабахче и Чыраган и другие объекты культуры, находящиеся под угрозой затопления.
https://ria.ru/20230304/sovet-1855869801.html
стамбул
мраморное море
босфор
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стамбул, мраморное море, босфор, турция
Стамбул, Мраморное море, Босфор, Турция
Ученый предупредил об угрозе затопления в Стамбуле

Ученый предупредил об угрозе затопления нескольких районов Стамбула к 2050 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 16 апр – РИА Новости. Уровень Мраморного моря в Стамбуле может значительно подняться к 2050 году, что приведет к затоплению ряда районов города, заявил в воскресенье директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ.
Курназ отметил на продолжающееся таяние ледников и повышение уровня мирового океана.
"Беспокоиться нужно всем, живущим на высоте порядка полуметра-метра над уровнем моря. К 2050 году Мраморное море поднимется как минимум на 50 сантиметров и будут затоплены не только виллы на берегу Босфора – речь и о, к примеру, районе Кадыкёй на азиатской стороне: вход на одноименную станцию расположен ниже уровня моря и его может затопить еще до 2050 года в случае сильного шторма", - цитирует ученого агентство DHA.
По мнению Курназа, остается немного времени, чтобы спасти ряд знаковых для города сооружений – потребуется возвести стены, защищающие дворцы Долмабахче и Чыраган и другие объекты культуры, находящиеся под угрозой затопления.
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СтамбулМраморное мореБосфорТурция
 
 
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