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В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей - РИА Новости, 16.04.2023
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей
Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:24
2023-04-16T16:24
2023-04-16T16:24
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. Накануне в нацполиции сообщили, что в Киеве в Деснянском районе в субботу прогремел взрыв, предварительно взорвалась граната, двое пострадавших госпитализированы. Выяснилось, что подозреваемый сделал это из ревности. "Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении полиции в Facebook*. По информации правоохранителей, задержанный увидел на улице знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Против него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Издание "Страна.ua" отмечает, что пострадавшей 33 года, ее спутнику - 37.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей
В Киеве задержали мужчину, из-за ревности бросившего гранату в людей
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции.
Накануне в нацполиции сообщили, что в Киеве в Деснянском районе в субботу прогремел взрыв, предварительно взорвалась граната, двое пострадавших госпитализированы. Выяснилось, что подозреваемый сделал это из ревности.
"Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении полиции в Facebook*.
По информации правоохранителей, задержанный увидел на улице знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Против него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Издание "Страна.ua" отмечает, что пострадавшей 33 года, ее спутнику - 37.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию