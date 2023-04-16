Рейтинг@Mail.ru
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/zaderzhanie-1865668046.html
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей - РИА Новости, 16.04.2023
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей
Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:24
2023-04-16T16:24
в мире
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. Накануне в нацполиции сообщили, что в Киеве в Деснянском районе в субботу прогремел взрыв, предварительно взорвалась граната, двое пострадавших госпитализированы. Выяснилось, что подозреваемый сделал это из ревности. "Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении полиции в Facebook*. По информации правоохранителей, задержанный увидел на улице знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Против него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Издание "Страна.ua" отмечает, что пострадавшей 33 года, ее спутнику - 37.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей

В Киеве задержали мужчину, из-за ревности бросившего гранату в людей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции.
Накануне в нацполиции сообщили, что в Киеве в Деснянском районе в субботу прогремел взрыв, предварительно взорвалась граната, двое пострадавших госпитализированы. Выяснилось, что подозреваемый сделал это из ревности.
"Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении полиции в Facebook*.
По информации правоохранителей, задержанный увидел на улице знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Против него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Издание "Страна.ua" отмечает, что пострадавшей 33 года, ее спутнику - 37.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
13 апреля, 11:25
 
В миреКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала