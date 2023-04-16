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В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей

В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей - РИА Новости, 16.04.2023

В Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в людей

Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:24

2023-04-16T16:24

2023-04-16T16:24

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату в людей в Киеве задержан, против него заведено дело по статье покушение на убийство, сообщили в столичной полиции. Накануне в нацполиции сообщили, что в Киеве в Деснянском районе в субботу прогремел взрыв, предварительно взорвалась граната, двое пострадавших госпитализированы. Выяснилось, что подозреваемый сделал это из ревности. "Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении полиции в Facebook*. По информации правоохранителей, задержанный увидел на улице знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. Против него заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Издание "Страна.ua" отмечает, что пострадавшей 33 года, ее спутнику - 37.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия