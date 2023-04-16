https://ria.ru/20230416/trevoga-1865670566.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:43

2023-04-16T16:43

2023-04-16T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно – около 16.32 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html

украина

сумская область

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф