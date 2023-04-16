https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html

В Судане в воскресенье пять мирных жителей погибли из-за боев

В Судане в воскресенье пять мирных жителей погибли из-за боев - РИА Новости, 16.04.2023

В Судане в воскресенье пять мирных жителей погибли из-за боев

Минимум пять мирных жителей погибли, 78 получили ранения в воскресенье вследствие продолжающихся столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР)... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:06

2023-04-16T17:06

2023-04-16T17:07

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Минимум пять мирных жителей погибли, 78 получили ранения в воскресенье вследствие продолжающихся столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане, сообщил центральный комитет врачей страны. В воскресенье утром эта общественная организация сообщала о том, что за предыдущие сутки из-за столкновений на территории страны погибли, как минимум 56 человек, 596 пострадали. "Количество погибших и раненых среди гражданского населения за этот день, 16 апреля, до момента опубликования это отчета составило: пять случаев гибели, 78 раненых", - говорится в сообщении. В субботу в Судане начались бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и войсками регулярной армии. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме