https://ria.ru/20230416/sudan-1865665487.html

Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане

Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане - РИА Новости, 16.04.2023

Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания на уровне постпредов потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:07

2023-04-16T16:07

2023-04-16T16:20

в мире

судан

лига арабских государств

столкновения в хартуме

египет

саудовская аравия

лаг

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания на уровне постпредов потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане, говорится в распространенном заявлении.В воскресенье днем состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане, где в последние два дня происходят вооруженные столкновения.Согласно заявлению по итогам заседания, Совет ЛАГ "потребовал немедленно прекратить вооруженные столкновения и предостерег от эскалации насилия в стране".Кроме того, в заявлении отмечается, что ЛАГ "готова приложить все усилия, чтобы помочь Судану завершить этот кризис в соответствии с интересами суданского народа".В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865663370.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865611309.html

судан

египет

саудовская аравия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, лига арабских государств, столкновения в хартуме, египет, саудовская аравия, лаг