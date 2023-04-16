https://ria.ru/20230416/sudan-1865665487.html
Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане
Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания на уровне постпредов потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:07
2023-04-16T16:07
2023-04-16T16:20
в мире
судан
лига арабских государств
столкновения в хартуме
египет
саудовская аравия
лаг
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания на уровне постпредов потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане, говорится в распространенном заявлении.В воскресенье днем состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане, где в последние два дня происходят вооруженные столкновения.Согласно заявлению по итогам заседания, Совет ЛАГ "потребовал немедленно прекратить вооруженные столкновения и предостерег от эскалации насилия в стране".Кроме того, в заявлении отмечается, что ЛАГ "готова приложить все усилия, чтобы помочь Судану завершить этот кризис в соответствии с интересами суданского народа".В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865663370.html
https://ria.ru/20230416/sudan-1865611309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, лига арабских государств, столкновения в хартуме, египет, саудовская аравия, лаг
В мире, Судан, Лига арабских государств, Столкновения в Хартуме, Египет, Саудовская Аравия, ЛАГ
Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане
Совет ЛАГ потребовал немедленно прекратить вооруженные столкновения в Судане
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайного заседания на уровне постпредов потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане, говорится в распространенном заявлении.
В воскресенье днем состоялось чрезвычайное заседание Совета ЛАГ на уровне постпредов по запросу Египта
и Саудовской Аравии
для обсуждения ситуации в Судане, где в последние два дня происходят вооруженные столкновения.
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Согласно заявлению по итогам заседания, Совет ЛАГ "потребовал немедленно прекратить вооруженные столкновения и предостерег от эскалации насилия в стране".
Кроме того, в заявлении отмечается, что ЛАГ
"готова приложить все усилия, чтобы помочь Судану завершить этот кризис в соответствии с интересами суданского народа".
В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР
) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме
, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
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