https://ria.ru/20230416/sudan-1865604255.html
СМИ: суданская армия взяла под контроль все штабы СБР в Омдурмане
СМИ: суданская армия взяла под контроль все штабы СБР в Омдурмане - РИА Новости, 16.04.2023
СМИ: суданская армия взяла под контроль все штабы СБР в Омдурмане
Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане вблизи столицы страны Хартума, сообщила Al-Jazeera со... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T02:08
2023-04-16T02:08
2023-04-16T11:10
судан
столкновения в хартуме
хартум (город)
в мире
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ХАРТУМ, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане вблизи столицы страны Хартума, сообщила Al-Jazeera со ссылкой на представителя суданской армии.Перед этим телеканал со ссылкой на военных передавал, что суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР в этом городе-спутнике Хартума.Силы СБР, по его словам, покинули позиции в Омдурмане, бросив свою технику и вооружение.В субботу корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Согласно последним данным медиков, жертвами столкновений стали 56 человек, еще 596 пострадали.Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его собеседникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания длокумента стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html
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судан, столкновения в хартуме, хартум (город), в мире
Судан, Столкновения в Хартуме, Хартум (город), В мире
СМИ: суданская армия взяла под контроль все штабы СБР в Омдурмане
Al-Jazeera: ВС Судана взяли под контроль все штабы СБР в Омдурмане вблизи Хартума
ХАРТУМ, 16 апр — РИА Новости.
Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане вблизи столицы страны Хартума, сообщила
Al-Jazeera со ссылкой на представителя суданской армии.
Перед этим телеканал со ссылкой на военных передавал, что суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР в этом городе-спутнике Хартума.
«
"Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой", — сообщил собеседник.
Силы СБР, по его словам, покинули позиции в Омдурмане, бросив свою технику и вооружение.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщил о начале боестолкновений между СБР и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Согласно последним данным медиков, жертвами столкновений стали 56 человек, еще 596 пострадали.
Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец), международного аэропорта, а также воздушной базы в Мерове. При этом представители СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу вблизи Хартума с "использованием всех видов оружия".
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В свою очередь, армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежниками. Их также обвинили в атаке на государственные и стратегические объекты.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его собеседникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
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По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания длокумента стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанный документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
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