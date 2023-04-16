https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

От американских родителей требуют не стоять на пути прогресса

От американских родителей требуют не стоять на пути прогресса - РИА Новости, 16.04.2023

От американских родителей требуют не стоять на пути прогресса

Это очень полезно — внимательно читать нечто, написанное неприятным вам человеком. Читать, чтобы всерьез изучить аргументы и психотехнологию, которые эта... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:00

2023-04-16T08:15

сша

илон маск

флорида

аналитика

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Это очень полезно — внимательно читать нечто, написанное неприятным вам человеком. Читать, чтобы всерьез изучить аргументы и психотехнологию, которые эта личность продвигает в массы.Неприятный человек — это, к примеру, Алисса Розенберг, которая в The Washington Post постоянно пишет о массовой культуре, детях и сексе. И поскольку речь о газете — идейном штабе демократов, можете сами представить, что именно пишет. В данном случае — издевается над членами Движения за права родителей, которые среди прочего требуют от школьных библиотек убрать с полок пропаганду ЛГБТ, трансгендерности и другие подобные темы.Стоп, это что — в США есть такое движение? Есть, причем мощное и растущее. В стране вообще-то живет множество нормальных людей. И одно дело — кампании по целованию ног неграм или против пластиковых пакетов, или еще десятки вариантов такой же долбежки мозгов. Но когда уродуют детей, в том числе хирургически (это о трансгендерах) — тут уже все. Движение за права родителей среди прочего добивается возможности хоть как-то участвовать в воспитании собственных детей, в том числе решать, что им в школе читать на темы вот такого "сексуального воспитания".Но давайте посмотрим на аргументы Алиссы. Некоторые — попросту подлые. Например, такой: ваши детки подвергаются издевательствам одноклассников, когда вы своим решением вычеркиваете из программ обучения эту самую тему.То есть все учащиеся давно уже там, в прекрасном мире левацкой повестки, а вы с вашими запретами делаете своих детей изгоями и жертвами. Вы — жалкое, отсталое меньшинство, вы уже проиграли, не стойте на пути прогресса.Но есть и хороший аргумент: ваши дети всегда будут тянуться к острым и горячим темам, а не к Шекспиру, вы их в коконе держать вечно не сможете. Да и вообще, что это вы перекладываете на библиотекарей ваши запреты на книги (а значит, ответственность за состояние умов ваших отпрысков)? Вот сами запрещайте, сами и отвечайте.Тут, конечно, та же подлая мысль: что "вы уже проиграли", но рациональное зерно есть. Да, если из каждого утюга — и особенно в школах — несется вот это все, не надо надеяться, что библиотекарь будет за вас делать ваше дело. И да, дети все равно все это найдут и прочитают, и еще обсудят, и дальнейшее зависит в том числе от того, что у вас за семья. Война как война.А вот насчет "вы уже проиграли" — это, во-первых, типичная пропагандистская ловушка демократов, они же либералы. Они во всех своих кампаниях это говорят. А во-вторых, это смотря где проиграли. Штаты и люди в США разные, некоторые отбиваются довольно успешно. И тут есть три истории.Первая — про судебный процесс в штате Флорида, одном из бастионов относительно нормальных людей, то есть республиканцев. Там идет судебная битва в общем-то по частному вопросу: чтобы медицинская страховка не покрывала расходы на операции по смене пола. На суд набежала группа трансгендеров, "совершивших переход" в другой пол. Эти лица начали требовать отменить, задержать, заблокировать решение — и тут лицом к лицу встретились с тремя жертвами "смены пола". Которые вдобавок не постеснялись развернуть медиакампанию, в жутких подробностях объясняющую, что с ними стало и как им хочется теперь обратно, куда пути нет.А вторая история — она про пиво, и очень простая. Есть традиционно самая популярная в США марка такового (продается и у нас), руководить маркетингом которой недавно взяли настоящую либералку, которая за инклюзивность, ЛГБТ и прочее. Она придумала кампанию по поддержке бренда и изготовила рекламную партию пивных банок с портретом известного ЛГБТ-активиста в честь великого общенационального события — годовщины того самого "перехода" означенного активиста известно куда. И пиво это пить перестали. Где-то совсем. По крайней мере, в республиканских штатах.И последняя. Илон Маск вообще предлагает сажать на пожизненное тех родителей или врачей, которые подвергают детей тому самому "переходу" до возраста, когда они, дети, могут дать согласие. И ничего — жив пока.Так что нормальных людей в стране, повторим, много, и вовсе они не проиграли, пока есть силы сопротивляться.

https://ria.ru/20221031/bayden-1828236903.html

https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

https://ria.ru/20221124/lgbt-1833885392.html

сша

флорида

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сша, илон маск, флорида, аналитика