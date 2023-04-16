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ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655623.html
ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны
ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны - РИА Новости, 16.04.2023
ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:26
2023-04-16T14:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктах Ямполовка Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Запорожская область
ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны

ВС России поразили командные пункты двух бригад теробороны ВСУ в ДНР и Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах", - говорится в сообщении.
"В районах населенных пунктах Ямполовка Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреЗапорожская область
 
 
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