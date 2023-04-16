https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655623.html

ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны

ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны - РИА Новости, 16.04.2023

ВС России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:26

2023-04-16T14:26

2023-04-16T14:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

запорожская область

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктах Ямполовка Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область