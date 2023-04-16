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Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.04.2023 (обновлено: 20:29 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865654581.html
Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске
Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске
Бойцы "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:18
2023-04-16T20:29
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
чвк "вагнер"
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщило Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ. Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
россия
донецкая народная республика
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Работа бойцов группы "Вагнер" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости показывает работу бойцов группы "Вагнер" в Артемовске
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артемовск, россия, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске

Минобороны: отряды "Вагнера" за сутки взяли под контроль еще два квартала в Артемовске

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении штурмовыми отрядами "Вагнер" в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск", — говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ. Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияЧВК "Вагнер"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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