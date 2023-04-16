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Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске

Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023

Штурмовые отряды "Вагнера" освободили еще два квартала в Артемовске

Бойцы "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:18

2023-04-16T14:18

2023-04-16T20:29

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

чвк "вагнер"

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщило Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что бойцам группы помогали подразделения ВДВ. Как уточняется, они сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска "выдавливают клещами".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа бойцов группы "Вагнер" в Артемовске Корреспондент РИА Новости показывает работу бойцов группы "Вагнер" в Артемовске 2023-04-16T14:18 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, россия, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины