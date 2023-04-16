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В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865654438.html
В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства
В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства - РИА Новости, 16.04.2023
В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:18
2023-04-16T14:18
специальная военная операция на украине
общество
сургут
нижневартовск
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона. Изменения бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов были утверждены в ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Как отметили власти, бюджет Югры сохранил социальную направленность, все обязательства перед жителями региона выполняются в полном объеме. "В соответствии с программой "Социальное и демографическое развитие" 2,1 миллиарда рублей дополнительно будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей", - говорится в сообщении. Помимо этого, принято решение направить дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципальным образованиям через госпрограмму "Развитие жилищной сферы" в качестве субсидии для реализации полномочий в области сноса аварийного жилья и переселения из него граждан. На создание образовательно-производственных кластеров "Профессионалитет" по программе "Развитие образования" заложены дополнительно 471,4 миллиона рублей. В госпрограмме "Развитие промышленности и туризма" на льготные займы для проектов субъектов обрабатывающей промышленности заложены решения еще на 700 миллионов рублей. Как добавили в департаменте, на создание объектов спорта по программе "Развитие физической культуры и спорта" дополнительно выделено 893,7 миллиона рублей. Так, средства будут направлены на строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в Сургуте и многофункционального комплекса в 27-м квартале Нижневартовска. В настоящее время в Югре действуют такие меры поддержки для участников спецоперации и их семей, как выплаты военнослужащим в размере 250 тысяч рублей при подписании контакта и 250 тысяч после его завершения, выплата при получении военнослужащим ранения в зоне СВО, обеспечение питанием в школах детей участников СВО, компенсация расходов на оплату ЖКХ семьям мобилизованных, предоставление денежной выплаты на газификацию жилья и другие.
https://ria.ru/20220712/yugra-1802029677.html
https://ria.ru/20230410/podderzhka-1864252444.html
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общество, сургут, нижневартовск, наталья комарова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сургут, Нижневартовск, Наталья Комарова
В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства

В Югре на поддержку участников спецоперации направят дополнительные средства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона.
Изменения бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов были утверждены в ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Как отметили власти, бюджет Югры сохранил социальную направленность, все обязательства перед жителями региона выполняются в полном объеме.
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В Югре ввели выплаты до одного миллиона рублей для участников спецоперации
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"В соответствии с программой "Социальное и демографическое развитие" 2,1 миллиарда рублей дополнительно будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей", - говорится в сообщении. Помимо этого, принято решение направить дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципальным образованиям через госпрограмму "Развитие жилищной сферы" в качестве субсидии для реализации полномочий в области сноса аварийного жилья и переселения из него граждан.
На создание образовательно-производственных кластеров "Профессионалитет" по программе "Развитие образования" заложены дополнительно 471,4 миллиона рублей. В госпрограмме "Развитие промышленности и туризма" на льготные займы для проектов субъектов обрабатывающей промышленности заложены решения еще на 700 миллионов рублей.
Как добавили в департаменте, на создание объектов спорта по программе "Развитие физической культуры и спорта" дополнительно выделено 893,7 миллиона рублей. Так, средства будут направлены на строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в Сургуте и многофункционального комплекса в 27-м квартале Нижневартовска.
В настоящее время в Югре действуют такие меры поддержки для участников спецоперации и их семей, как выплаты военнослужащим в размере 250 тысяч рублей при подписании контакта и 250 тысяч после его завершения, выплата при получении военнослужащим ранения в зоне СВО, обеспечение питанием в школах детей участников СВО, компенсация расходов на оплату ЖКХ семьям мобилизованных, предоставление денежной выплаты на газификацию жилья и другие.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСургутНижневартовскНаталья Комарова
 
 
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